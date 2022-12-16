Mehmet Şimşek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüntülendi

Eski Maliye Bakanı Sn. Mehmet Şimşek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la beraber temel atma töreninde görüntülendi.

Çok uzun süredir kameralardan uzak duran Eski Maliye ve Ekonomi Bakan Mehmet Şimşek, herkese büyük bir sürpriz yaptı.

Siyasetten, polemiklerde uzan duran, sessiz sedasız köşesine çekilen bir dönemin en çok konuşulan ekonominin başındaki isim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında ortaya çıktı.

Şimşek, bugün Avrupa'nın en büyük gaz deposu olan Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni'ne katıldı.

Erdoğan'ı karşılayan heyette yer alan Şimşek, açılış töreninde kurdele kesiminde de Erdoğan'ın yanındaydı.