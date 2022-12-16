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Dansöz oynatan AK Parti Torbalı ilçe Başkanı Selman Günaydın istifa etti! İçki alemi görüntüleri

TORBALI AK Parti İlçe Başkanı Selman Günaydın istifa etti. Selman Günaydın ofisinde içki masası kurup dansözlerle göbek attığı görüntüleri ile sosyal medyaya düşmüştü. Selman Günaydın dansöz videosunun ardından istifa etmek zorunda kaldı.

AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın'ın ofisinde içki masası kurup, dansözlerle alem yaptığı görüntüleri ortalığa saçıldı. İlk anda 'komplo' diye reaksiyon verilen görüntülerin gerçek olduğu ortaya çıkınca Selman Günaydın'ın AK Parti'deki siyasi kariyeri bitti. 

Selman Günaydın dansözlerle göbek attı

Sosyal medyaya düşen görüntüler AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın'ın ofisindeki alemden. İş yerinde alem masası kuran Selman Günaydın'ın görüntülerde hayli alkollü olduğu fark ediliyor. 

İçkili alem yaptı

AK Parti Torbalı ilçe başkanı olan Selman Günaydın, görüntüleri twitter alemine düşünce istifa etmek zorunda kaldı.

Selman Günaydın istifa etti

2 dansözün ortasında göbek atarken görüntülenen Selman Günaydın, istifasını şu sözlerle duyurdu:

-"Büyük bir onurla yürüttüğüm AK Parti Torbalı İlçe Başkanlığı görevinden, bugün itibariyle ayrıldığımı değerli hemşehrilerimize ve kamuoyuna bildirmek istiyorum" .

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