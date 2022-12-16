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Direksiyonu aniden sola kırınca olanlar oldu Ümraniye'de kaza anı kamerada

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

ÜMRANİYE’de önündeki ticari aracı sollamaya çalışan bir cip, ticari aracın sürücüsünün direksiyonunu sola kırmasıyla araçla çarpıştı. Ticari araçla çarpışan cip takla atıp sürüklendikten sonra yolda ters yattı. Cipin içerisindeki 2 kişiden biri hafif yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Ümraniye’de Tavukçuyolu Caddesi üzerinde saat 11.45 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, Fiat markalı hafif ticari aracıyla ilerleyen Erdal Tekin, arkasından gelerek kendisini sollamakta olan cipi fark etmeden direksiyonunu sola kırdı.

O esnada hafif ticari aracı sollamakta olan Hyundai markalı cip, ticari araçla çarpışarak takla attı.

Yolda ters şekilde yatan cipin sürücüsü Necati Açıkgöz kazayı yara almadan atlatırken, yanında bulunan eşi Gülsevim Açıkgöz ise hafif yaralandı. Kazayı görerek olay yerine koşan vatandaşların ihbarı ile polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Hafif yaralanan Gülsevim Açıkgöz ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Meydana gelen kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hafif ticari araç sola döndüğü sırada arkadan gelen cip ile çarpıştı. Ticari araca çarpan cip takla atarak yolda ters yattı.

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