Müge Anlı 3 çocuk işkence olayı ne? 1'i öldü 2 kardeş bir deri bir kemik bulundu yer Eskişehir

ESKİŞEHİR'de 3 çocuğun yaşadığı korkunç işkence Türkiye gündemine oturdu. Müge Anlı ATV canlı yayınında ifşa etti. 6 yaşındaki Nur Elif Tiftik ölünce korkunç işkence evi ortaya çıktı. 9 yaşındaki Yiğitcan Tiftik ve 12 yaşındaki Metin Tiftik evde bir deri bir kemik halde bulundu. Aç bırakılan çocukların vücutlarında ise ağır şiddet izleri vardı. Bütün bunları yapanlar ise babaanne, amca ve halaydı.

Anne ve babaları hapiste olan 3 çocuğu babaanne Cihangir Kurumlu, hala Deniz Tiftik ile amca Sezer Tiftik yaşadıkları evde bakıyorlar. Şu anda babaanne kaçtı amca ve hala polis tarafından gözaltına alındı. Olayın detaylarına ise şöyle:

Korkunç olay yaşları 6-9 ve 12 olan çocuklardan en küçüğü olan Nur Elif Tiftik ölünce ortaya çıkıyor. Cezaevindeki anne çocuğunun öldüğü haberini alınca akrabalarını arıyor. Eve giden akrabalara babaanne Nur Elif'in öldüğünü söylüyor. Akrabalar ısrar ediyor hastaneye götürmek için bunun üzerine ambulans çağrılıyor. Babaanne mandalina yerken boğazına takıldı öldü diyor. Ambulans gelince de çocuğun ağzından içeriye zorla mandalina tıkıyor.

Kefen alıp hastaneye geliyor

Hastaneye kaldırılan Nur Elif Tiftik'in ölmüş olduğu belirleniyor. Babaanne hastane polisine boğazına mandalina kaçtığı için öldüğünü söylüyor. Bir süre ortadan kaybolduktan sonra selasını verdim diyerek elinde kefenle hastaneye geliyor. Nur Elif'in cesedini almak istiyor ancak doktorlar küçük kızın başındaki ve bedenindeki korkunç işkence izlerini görünce vermiyor. Hastane polisi devreye girince babaanne kaçıyor.

2 çocuk aç bırakılmış işkence edilmiş

Aile Bakanlığı ve polis olayı müdahil oluyor ve çocukların kaldığı eve gidiliyor. Nur Elif'in diğer 2 kardeşi o evde açlıktan ve işkenceden tükenmiş halde bulunuyorlar. Çocuklar hastaneye kaldırıldığında bedenlerinde şiddetli işkence darbeleri bulunuyor. Yemek verilmeyen çocukların uzun süredir aç bırakıldığı ve bir deri bir kemik kaldıkları tespit ediliyor.

Çocukların yaşadığı yer Müge Anlı canlı yayında 3 küçük çocuğun yaşadığı yeri gösterince izleyen herkesin aklı başından gitti. 3 küçük çocuk evin her tarafından ışık görünen çatısına hapsedilmiş. Çocuklara yatacak yer olarak bir kilim verilmiş. Ne bir yorgan ne bir battaniye var. Kuru beton üstünde 3 çocuk aç bırakılarak burada yaşatılmış.