Canlı yayında ilginç anlar! TRT spikeri Arjantin kalecisi Martinez ile birlikte ağladı

Dünya Kupası Şampiyonu Arjantin'in kalecisi Emiliano Martinez'in sevinçten ağlayarak yaptığı açıklamayı TRT tercümanı da ağlayarak çevirdi. Canlı yayında yaşanan bu ilginç olay sosyal medyanın gündemine oturdu.

2022 Dünya Kupası'nda kazanan Arjantin oldu. Arjantin, penaltılara giden finalde Fransa'yı mağlup ederek 36 yıllık kupa hasretini dindirdi. Arjantin'in kalecisi Emiliano Martinez, Altın Eldiven ödülüne layık görüldü.

Hareketi damga vurdu

Ancak Martinez'in ödülle tribüere çektiği hareket sevinç kutlamalarına damga vurdu. Martinez'in zaferle ilgili yaptığı açıklama sırasında ise TRT'de ilginç anlar yaşandı.

Ağlayarak tercüme etti

TRT tercümanı, Emiliano Martinez'in sevinçten ağlayarak yaptığı açıklamayı kendisi de ağlayarak tercüme etti. Bu ilginç olay sosyal medya gündemine damga vurdu.

"Çok acı çektik"

Mücadelenin ardından konuşan 30 yaşındaki Martinez, kupa yolunda çok acı çektiklerini söylerken, "Çok acı çektik. Geriden döndük. Sanki kaderimizde acı çekmek vardı. Sonunda oldu. Gol atıyorduk, olmuyordu. Tanrıya şükürler olsun, sonunda kazandık. Hala inanamıyorum. Kelimeleri bulamıyorum. Söyleyecek söz bulamıyorum. Bütün arkadaşlarımın unutmayacağı bir an yaşıyoruz. Her şey istediğimiz gibi oldu. Ailem de burada. Hepsi çok mutlular. Çok sevindiler" ifadelerini kullandı.