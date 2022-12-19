BIST 5.214
DOLAR 18,65
EURO 19,75
ALTIN 1.074,49
SPOR

Canlı yayında ilginç anlar! TRT spikeri Arjantin kalecisi Martinez ile birlikte ağladı

Dünya Kupası Şampiyonu Arjantin'in kalecisi Emiliano Martinez'in sevinçten ağlayarak yaptığı açıklamayı TRT tercümanı da ağlayarak çevirdi. Canlı yayında yaşanan bu ilginç olay sosyal medyanın gündemine oturdu.

2022 Dünya Kupası'nda kazanan Arjantin oldu. Arjantin, penaltılara giden finalde Fransa'yı mağlup ederek 36 yıllık kupa hasretini dindirdi. Arjantin'in kalecisi Emiliano Martinez, Altın Eldiven ödülüne layık görüldü.

Hareketi damga vurdu
Ancak Martinez'in ödülle tribüere çektiği hareket sevinç kutlamalarına damga vurdu. Martinez'in zaferle ilgili yaptığı açıklama sırasında ise TRT'de ilginç anlar yaşandı.

Ağlayarak tercüme etti
TRT tercümanı, Emiliano Martinez'in sevinçten ağlayarak yaptığı açıklamayı kendisi de ağlayarak tercüme etti. Bu ilginç olay sosyal medya gündemine damga vurdu.

"Çok acı çektik"
Mücadelenin ardından konuşan 30 yaşındaki Martinez, kupa yolunda çok acı çektiklerini söylerken, "Çok acı çektik. Geriden döndük. Sanki kaderimizde acı çekmek vardı. Sonunda oldu. Gol atıyorduk, olmuyordu. Tanrıya şükürler olsun, sonunda kazandık. Hala inanamıyorum. Kelimeleri bulamıyorum. Söyleyecek söz bulamıyorum. Bütün arkadaşlarımın unutmayacağı bir an yaşıyoruz. Her şey istediğimiz gibi oldu. Ailem de burada. Hepsi çok mutlular. Çok sevindiler" ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Arjantin kalecisi Martinez'in sevinci olay oldu! Dünya Kupası ödül töreninde skandal hareket!
Arjantin kalecisi Martinez'in sevinci olay oldu! Dünya Kupası ödül töreninde skandal hareket!
Arjantin maçı sonrası Mbappe'nin zor anları! Emmanuel Macron teselli etti
Arjantin maçı sonrası Mbappe'nin zor anları! Emmanuel Macron teselli etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da Elon Musk ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da Elon Musk ile bir araya geldi
2022 Dünya Kupası'nda gol kralı belli oldu: Mbappe'ye kupa tesellisi!
2022 Dünya Kupası'nda gol kralı belli oldu: Mbappe'ye kupa tesellisi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin'de gençlerle bir araya geldi! Önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin'de gençlerle bir araya geldi! Önemli açıklamalar
Hatay'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
Hatay'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
Katar'da muhteşem final! Mbappe'nin çabası yetmedi, Messi'li Arjantin şampiyon oldu
Katar'da muhteşem final! Mbappe'nin çabası yetmedi, Messi'li Arjantin şampiyon oldu
Lionel Messi, Dünya Kupası'nda rekor kırdı
Lionel Messi, Dünya Kupası'nda rekor kırdı
TFF 2. Lig olaylı maç! Sahaya yabancı maddeler yağdı maç tatil edildi
TFF 2. Lig olaylı maç! Sahaya yabancı maddeler yağdı maç tatil edildi
Rusya'nın Belgorod kentine roket düştü: Ölü ve yaralılar var
Rusya'nın Belgorod kentine roket düştü: Ölü ve yaralılar var
Semenyo'nun peşine düştüler! Fenerbahçe'ye transferde 3 rakip
Semenyo'nun peşine düştüler! Fenerbahçe'ye transferde 3 rakip
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Dünya Kupası finali için Katar’da
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Dünya Kupası finali için Katar’da