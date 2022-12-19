Camide pasta kesip nikah kıydılar! Olay olan görüntü için imamı ikna etmişler

Camide nikah töreni görüntüleri olay oldu. Sosyal medyada hızla yayılan ve büyük tepki çeken görüntülerde cami içinde süsleme yapılıp pasta kesilmesi ve nikah töreni ve fotoğraf çekimi yapılması yer alıyor.

Cami içinde, güllerle süsleme yapılıp, pasta kesip, nikah töreni ve fotoğraf çekimi yapılması tartışma yarattı. Görüntüleri yayınlayan kişi, "Bunu yapmak için kimden izin aldınız?" sorusuna "İmamla konuştuk, kendisini ikna ettik" yanıtını verdi.

Genç çiftin cami içinde yapılan nikah töreni için masalar kuruldu, davetli konuklar için küçük hediyeler hazırlandı ve özel sipariş edilen pasta getirildi. Cami imamının kıydığı nikah sonrası, namaz kılınan yerde pasta kesilip, konuklara ikram edildi. Aynı zamanda davetliler için hazırlanan küçük hediye paketleri de dağıtıldı.

Paylaşılan fotoğraflarda törenin 14 Aralık 2022 tarihinde yapıldığı anlaşılıyor.