Nusret sahaya indi Messi öyle bir baktı ki herkes onu konuşuyor!

ANJANTİN, penaltılar sonucunda Katar 2022 Dünya Kupası'nın sahibi oldu. Tuzlama Hareketi ile ünlenen Nusret de sabaha indi. Arjantinli futbolcularla fotoğraf çektirdi. Messi ile fotoğraf çektirmek için kolundan çekince olanlar oldu...

Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'de karşılaşmanın ardından ilgi odağı olan Lionel Messi'ye ünlü işletmeci Nusret Gökçe'nin tavırları olay oldu. Ekranlara yansıyan anlarda, fotoğraf çekilmek için Arjantinli yıldızı kolundan çeken ve gitmesine engel olmaya çalışan Gökçe'ye Messi'nin sert bir bakış attığı ve hiç diyaloğa girmediği görüldü.

O anlar sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasına girdi.