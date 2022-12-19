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POLİTİKA

HDP Eş Genel Başkan Mithat Sancar Kadıköy'de kendi partisinin binasına alınmadı

İSTANBUL Kadıköy'de Mithat Sancar HDP ilçe binasına alınmadı. Polis ablukasında alınan HDP'liler 10 metre ötelerindeki HDP ilçe merkezine sokulmadılar. Kadıköy'deki olaya Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tepki geldi. İşte o görüntüler...

İSTANBUL Kadıköy HDP İlçe başkanlığı önünde düzenlenen eyleme polis müdahale etti. HDP eş genel Başkanı Mithat Sancar partisinin binasına alınmadı. Polisin ablukaya aldığı Mithat Sancar ve partililer kendi binalarına yaklaştırılmadılar. 

Garo Paylan tepki gösterdi

Polis ablukasını aşamayan HDP milletvekili Garo Paylan tepki gösterdi. Garo Paylan kendi ilçe binamıza girmek istiyoruz bize izin vermiyorsunuz dedi. Bunun üzerine bir polis "Biz trafiği açmaya çalışıyoruz"' yanıtını verdi. 

Polis kuşatması

HDP eş başkanı Mithat Sancar ilçe binasına giremeyince basın mensuplarına "Şu kuşatma ve engelleme hukuksuzluğu, zalimliği daha da derinleştiriyor" diye konuştu.

Ali Babacan ve Kemal Kılıçdaroğlu tepki gösterdi

HDP'nin kendi ilçe binasına alınmamasına 6'lı masadan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tepki gösterdi. Ali Babacan ve Kemal Kılıçdaroğlu twitter hesabından şunları yazdı:

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