Erdoğan'dan CHP'ye tepki: Sicil dosyalarınız elimizde seçime kadar meydanlarda anlatacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP teşkilatlarındaki cinsel taciz ve tecavüz vakalarına ilişkin "Sicil dosyalarınız elimizde. Bunu seçime kadar meydanlarda anlatacağız." dedi. LGBT tartışmasına ilişkin muhalefete tepki gösteren Erdoğan, "LGBT denen olay, bizim kitabımızda yok." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pullman İstanbul Hotel'de düzenlenen Kadın Emeği Zirvesi'ne katıldı. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Kadınların, son 20 yılda hayata geçirdiğimiz programların tümünde emeği var. Yeni adımlarla Türkiye Ekonomi modelini her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz.

Kadın girişimcilere destek müjdesi

Kadınlarımıza daha fazla destek vermekte kararlıyız. Yeterli teminata sahip olmayan ama kredibilitesi yüksek firmalarımıza en az yüzde 75 oranında hazine destekli kefalet sağlıyoruz. Kadın girişimcilerimize ve kadın kooperatiflerimize 2 milyar liralık kefalet paketi tahsis ettik.

Başörtüsüne anayasal güvence

Başörtüsü teklifimizi Meclis'e sunduk. Şimdi kimlerin kadınların haklarına samimiyetle sahip çıktığı bu süreçte görülecek. Kimlerin kadın haklarının istismarcısı olduğu kimlerin de kadınların haklarına samimiyetle sahip çıktığı bu süreçte bir kez daha belli olacaktır.

"Çocuğa cinsel istismar kabul edilemez"

Çocuk yaşta cinsel istismar ne İslami ne de insani olarak kabul edilecek bir davranış değildir.