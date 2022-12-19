AK Partili Mücahit Birinci'den Ekrem İmamoğlu iddiası! Hakim cezayı yanlış hesapladı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Avukat Mücahit Birinci, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasının yanlış hesaplandığını iddia etti. Birinci, “Bana göre savcının istinaf ettiği sonuç cezada bir hesap hatası gibi bir şey gözüküyor. Kanaatime göre, 1 yıl 19 ay 15 gün olması lazım” dedi.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Avukat Mücahit Birinci, 24 TV’de Esra Elönü moderatörlüğündeki Arafta Sorular programında İmamoğlu’na verilen hapis cezası kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Birinci, cezanın artırılacağı yönündeki iddiaları doğru bulmadığını aktardı. Kararda dört usuli maddenin eksik olduğunu vurgulayan Birinci, 2 yıl 7 ay 15 olarak belirlenen cezanın yanlış hesaplandığını söyledi. Birinci, şöyle konuştu:

Savcı cezayı az bulduğu için mi!

"Herkesin farklı yöntemleri olabilir, ceza verme noktasında. İndirim ise, indirim noktasında bir takım takdirler kullanılabilir cezada. Savcının neden istinaf ettiğini görebiliyorum bir hukukçu olarak. Ekrem İmamoğlu’nun eskiden sözcülüğünü yapan şahsa cevap olsun. Adeta sayın savcı, cezayı yeterli bulmamış cezayı artıracaklar diye tevzirat yaptılar ya böyle bir hal yok.

Hesap hatası için istinaf ediyor

Benim gördüğüm, dört usuli bir maddede eksiklik var benim kanaatime göre kararda. Sayın savcı da bunu görmüş olacak ki istinaf yetkisini kullanmıştır. İstinaftan yüzde yüz döner diye bir şey söylemem. Ortaya koyacağım şeylere dikkat ederim. En bariz bana göre, savcının istinaf ettiği sonuç cezada belki bir hesap hatası gibi bir şey gözüküyor. Sonuç ceza, hesap edilen en son ceza.

"Cezanın 1 yıl 19 ay 15 gün olması lazım"

Kanaatime göre, 1 yıl 19 ay 15 gün olması lazım. Arada 5 gün var, 5 gün fazla yani takdir edilen ceza. Bu hesabın bu şekilde yapılmış olması gerektiğini düşünüyorum. Sayın savcı da bunu görmüş olacak ki cezayı istinaf etti. Cezayı artırma noktasında bir hadise yok. Benim düşüncem şu, bunun hukuki tarafını tartışırız biz hukukçular, ancak bunun hukuki tarafı önemli değil ki onlar için.

Kararları eleştirebiliriz ama...

Büyük ihtimalle bunun İstinaf ve Yargıtay’dan döneceğini hukukçuları ona söylemiştir. Bu kararın büyük ihtimalle İstinaf ve Yargıtay bozmasına uğrayacağını söylemişlerdir. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken şey şu; Kararı eleştirebiliriz ama kararla bağlıyız. Kararı eleştirebiliriz ama o kararı veren değerli yargıçlara bühtanda bulunamayız, o kararı veren değerli yargıçlara hakaret edemeyiz.

Bana gelseler ne derdim?

Kanun yollarını tanımıyoruz, mahkemeyi de basarız diyemeyiz. Kararı eleştirirsek üst mahkemeleri götürürüz. Siz, böyle bir şeyle bana gelseniz, büyük ihtimalle, 'bozulur, panik yapmanıza gerek yok üst mahkemeye gidelim' derim ama şunu demezdim; ‘sevinin çak yapın hadi sarılalım’.”