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Öfkeli anne tacizcinin kapısına dayandı! Feryat eden babaanne bayıldı o anlar kamerada!

CHP’li Kırşehir Belediyesinde çalışan şahsın oğluna cinsel organının fotoğrafını attığını iddia ederek, belediye önünde eylem yapan ve taciz ile suçladığı şahsın adli mercilerce serbest kalmasına öfkelenen anne, şahsın evine gelerek adalet istedi.

Belediye görevlilerinin kendisini belediye binasında darp etmek istediğini öne süren öfkeli anne Yasemin D., kendisini olayı anlatmak için gittiği belediye binasında özel kalem müdürü ve personel müdürünün darp etmeye çalıştığını iddia etti. Anne Yasemin D., "Belediye özel kalem müdürü ve personel müdürü belediyede kapıyı kilitleyip beni darp etmeye kalktılar, raporum var. Oğluma cinsel organını atan belediye görevlisinin tutuklanmasını istiyorum" dedi.

Belediye olayı çözmekle alakadar olmalı
CHP'li Kırşehir Belediyesi'nin olayı çözmekle alakadar olmadığını, Kırşehir Adalet Sarayı önünde avukatı eşliğinde yaptığı basın açıklamasında anlatan Yasemin D., "Batsın partiniz de belediyenizde. Derdimizi size anlatamadıktan sonra kime anlatacağız. Bir yönetici alt biriminde çalışana 'bu ne demek' diye soramıyor mu?" diye konuştu.

Savcılık işlem başlatsın bu sapık için
Cumhuriyet Savcılığına adliye önünde seslenen ve belediye görevlisi M.Z., hakkında tutuklama talep eden anne Yasemin D. açıklamasında; "Daha kaç çocuğumuzun canını yakacaklar. Vicdanlara sesleniyorum. Yaşadığım durumun herhangi bir parti ile alakası söz konusu değil. Ben acılı bir anneyim. Ben o sapığı öldürdükten sonra 'adalet' demesinler, bizlerin çocukları ne olacak? Vicdanlara sesleniyorum; kendi çocuğunuzu benim yerime koyun" diye konuştu.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince Bağbaşı Mahallesi'nde yaşayan M.Z., geniş güvenlik önlemleri altında evinden alınarak Ahi Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

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