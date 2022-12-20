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Çorum'da okul önünde dehşet! Kanlar içinde kaldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Çorum'da okul önünde dehşet! Kanlar içinde kaldı

ÇORUM'dan son gelen haber korkunç! Okul önünde tanımadığı bir kişi tarafından bıçaklanan lise öğrencisi, hastaneye kaldırıldı. Ekipler her yerde saldırganı arıyor.

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Kentteki bir lisede öğrenim gören O.Y. (15), öğle tatili sırasında okul önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Bacağından bıçakla yaralanan lise öğrencisi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Bunu diyerek saldırmış

O.Y'nin hastanede polise verdiği ifadede, tanımadığı bir kişinin kendisine, "Kız arkadaşımla niye görüşüyorsun?" diyerek saldırdığını söylediği öğrenildi.

Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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