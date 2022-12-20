Kabataş'ta korkunç tramvay kazası! Raydan çıktı yaralılar var

İstanbul Kabataş'ta tramvay kazası meydana geldi. Tramvayın raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada yaralıların olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

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İSTANBUL Kabataş'ta tramvay kazası meydana geldi. Korkunç kazada içinde çok sayıda yolcu bulunan ve raydan çıkan tramvay, elektrik direğine çarptı. Şiddetli çarpma sonucu 4 kişi yaralandı. Tramvay seferleri durdu.

Beyoğlu Kabataş'ta tramvay kazası meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıkan tramvay elektrik direğine çarparak durabildi.

Tramvayın bazı vagonlarındaki camların patladığı olayda 4 yolcu yaralandı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle tramvay seferleri durdu.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.



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