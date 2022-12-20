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Kabataş'ta korkunç tramvay kazası! Raydan çıktı yaralılar var

Kabataş'ta korkunç tramvay kazası! Raydan çıktı yaralılar var

İstanbul Kabataş'ta tramvay kazası meydana geldi. Tramvayın raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada yaralıların olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

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İSTANBUL Kabataş'ta tramvay kazası meydana geldi. Korkunç kazada içinde çok sayıda yolcu bulunan ve raydan çıkan tramvay, elektrik direğine çarptı. Şiddetli çarpma sonucu 4 kişi yaralandı. Tramvay seferleri durdu.

Beyoğlu Kabataş'ta tramvay kazası meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıkan tramvay elektrik direğine çarparak durabildi.

Tramvayın bazı vagonlarındaki camların patladığı olayda 4 yolcu yaralandı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle tramvay seferleri durdu.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.


Ayrıntılar geliyor...

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