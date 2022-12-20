CHP grup toplantısında bir ilk! Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu için bomba sözler: Baba oğul gibiyiz

Bir süredir CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında gerginlik olduğu iddia ediliyordu. Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında bomba sözler sarf etti ve "Ekrem İmamoğlu CHP'nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır ona sahip çıkmak boynumun borcudur." ifadelerini kullandı.

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Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği" iddiasıyla açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilen İBB Başkanı İmamoğlu, CHP'nin grup toplantısını en ön sıradan izledi. Gerginlik iddialarına son noktayı koyan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu için "evladımdır" dedi. Kılıçdaroğlu, "Sizin bilmediğiniz ama bizi yakından tanıyanların iyi bildiği şeyi ifade edeceğim. Ben Ekrem İmamoğlu ile baba oğul ilişkisi gibiyiz. Kendisi CHP'nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır ona sahip çıkmak boynumun borcudur." dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan konuşmasından satır başları şöyle:

-Türkiye'nin zor süreçten geçtiğini biliyorum ama kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Ülkede haksızlık çok fazla. 85-90 yaşında insan hapiste tutulmaz. Tuvalete gidemeyecek insan hapiste tutulmaz. Devlet olarak bunu yaparsanız kişilerden intikam alırsınız.

-Herkes çok iyi bilir eğer Kılıçdaroğlu bi olaya el attıysa o olay çözülünceye kadar mücadelesini verir. Adalet duygumu herkes bilir ayrım yapmadığımı bilir. Pek çok sorun yaşayan vatandaş bana anlatır.

"Adalet Bakanlığı'nda yürüdük"

-Merkez Bankası önüne Kılıçdaroğlu niye gitti? Yasanın sana verdiği görevi yerine getir diye gitti, Kılıçdaroğlu TÜİK'e neden gitti? İşçinin emeklinin hakkını teslim edin diye gitti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın önüne neden gitti? Dayısı olmayanın arkasında durmak için...Et ve Süt Kurumu'na niye gittik. Bu ülkenin çocukları ete, süte ihtiyacı var. Adalet Bakanlığı'na tüm arkadaşlarımla yürüdük. 6 yaşındaki çocuğa sistemli tecavüz edilmesi ve iktidarın suskun olması. Diyorum ya bunlarda vallahi de ahlak, vicdan yok. Bir çocuğun hakkı için gittim oraya.

"Bu sözü yazın bir kenara"

-Vallahi de billahi de bunlar devleti yönetemiyorlar. Üretecek devleti engelliyorlar. Süt üretimi düştü. Süt veren inekleri kesime gönderdiler. Yarın sabah ne olacağını bilmiyorlar. Ekrem Başkan'a sordum süt işleri nasıl gidiyor diye. 100 bin aile oldu diyor. Onların yapamadığını yapıyoruz. Bunları nasıl engelleriz diye düşünüyorlar. Okul sütü programını yeniden başlatın çiftçiyi zaten perişan ettiniz. Buradan çiftçi kardeşlerime sesleneyim. CHP gelirse ne yapacak senin bankadan aldığın kredinin faizlerini bir günde sıfırlayacak. Kim neyi ekiyor önceden bilecek hiçbir çiftçi zarar etmeyecek. Kırmızı mazot getireceğiz. Havza bazlı planlama kapsamında onun emrinde ziraat teknisyeni olacak, veteriner olacak. Kadınların kırsaldaki gençlerin sosyal güvenlik primlerini ödeyeceğiz. Bu sözü verdiniz diye yazın bir kenara. Nasıl arkasında kapı gibi durduğumuzu dünya görecek.

"Sen İmamoğlu'nun tırnağı olamazsın"

-Son günlerde yaşadığımız tabloya geleyim. Önce düzmece bir dava açtırlar mı? Evet sonra saray bu mahkemeye müdahale etti. Her şeyi alenen yaptılar.85 milyonun önünde adaleti katlettiler. Bir de bunlar olurken sarayın fotoromanı var o da başka pisliğin içinde o da cesaretlenmiş konuşmaya başlıyor. 16 milyon insanın sevgilisini görevden alacaksın sen kimsin Ekrem İmamoğlu kim. Sen İmamoğlu'nun tırnağı olamazsın. Ekrem İmamoğlu'nun adını ağzına alman için önce ağzını yıkayacaksın. Kendini nasıl kıyaslarsın o seçimle gelmiş. Senin ne haltlar işlediği biliyorum. kripto dolandırıcıları yanında uyuşturucu baronları ile fotoğraf çektirirsin. Söyledim herkes duysun İmamoğlu size büyük lokmadır boğazınıza takılır boğarız sizi. Millet isyan etti. Döndüler biz ne yaptık dediler. Fahrettin'i devreye koydular. Bunların tek işi var dezenformasyon. Kafaları karıştıralım dediler komplodur dediler. Dikkatleri dağıtmak için cambaza bak oyununu oynadılar.

"Ekrem İmamoğlu ile baba oğul ilişkisi gibiyiz"

-Belediye başkanımız buradadır. Sizin bilmediğiniz ama bizi yakından tanıyanların iyi bildiği şeyi ifade edeceğim. Ben Ekrem İmamoğlu ile baba oğul ilişkisi gibiyiz. Kendisi CHP'nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır ona sahip çıkmak boynumun borcudur. Erdoğan'a da insani olarak söylemek isterim ihtiras doymak bilmeyen canavardır. İhtirasının esiri olma kin kusma. Adaletli olmaktan ayrılma. Sana öğretmediler mi kucaklaşmanın ne olduğunu. İhtirasına teslim oluyorsan 4-5 ay sonra ne olduğunu göreceksin. Bu saçmalıklara ayıracak vaktimiz yok.