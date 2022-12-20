Fatih Altaylı'dan o isme olay sözler Ekonomi komedyeni

Teke Tek programı sunucusu Fatih Altaylı, Ekonomist Mahfi Eğilmez'i programa konuk aldı. Altaylı, bir diğer Ekonomist Necmettin Batırel'in geçmiş dönemlerdeki yaptığı bir konuşmasına atıfta bulunarak "Dolarları satın, atın diyen bir ismi lazım değil bir ekonomi komedyeni var” dedi.

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Gazeteci Fatih Altaylı’nın dün akşamki programında konuğu olan Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez ile ekonomi gündemini masaya yatırdı. Hem yurt içi hem de yurt dışı piyasaların etkilerinin konuşulduğu programın gündeminde döviz kurları da vardı.

Dolar/TL kuru bul yıl yeni zirvesini görse de bir süredir neredeyse sabit hareket ediyor. Yatırımcılar 2023 dolar tahminlerini merak ederken en çok da ekonomist yorumlarını araştırıyor. Bu kapsamda Fatih Altaylı konuğu Mahfi Eğilmez’e dolar kurundaki beklentilerini sordu. Ancak Altaylı’nın soruya girişinde kullandığı ifadeler dikkat çekti.

“Ekonomi komedyeni”

“Bu kurlar nereye kadar gidecek. Herkesin merak ettiği şey bu” diyen usta gazeteci Dr. Eğilmez’e, “Bir tane şey var. Ekonomi komedyeni var. Belki biliyorsunuzdur. Dolarları satın, atın diyen bir ismi lazım değil bir ekonomi komedyeni var. Demiş ki o, ‘Ocak’tan itibaren gökten dolar yağacak. Dolar 10 liraya düşecek. Bu tahminler neye göre yapılıyor. Rasyonalitesi var mı bunların?” sorusunu yöneltti.

Eğilmez ise Altaylı’nın ‘belki bilmiyordunuz’ sözü üzerine ‘yok onu bilmiyorum’ yanıtını verdi. Devamında ise yapılan bu tahminlerin gerçekçiliğinin olmadığını dile getirdi.

Akıllara Necmettin Batırel geldi

Altaylı, isim vermese de akıllara Ekonomist Necmettin Batırel'in son yaptığı açıklama geldi. Yıllar önce doların TL karşısında yükselişe geçtiği bir dönemde Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile birlikte katıldığı canlı yayında kullandığı "Şakkadanak satarım bir 10 milyon dolar, düşürürüm doları" ifadesiyle tanınan Ekonomist Necmettin Batırel’den dikkat çeken bir açıklama gelmişti.

Batırel bu kez 10 Ocak 2023 itibariyle piyasaya dolar yağacağını ve paranın Türkiye'ye akacağını iddia etti.

“10 Ocak'ta Dolar Türkiye’ye akacak”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Necmettin Batırel mesajında, “10 Ocak’tan itibaren piyasaya dolar yağacak. Bankalar BDDK kararı gereği 10,5 milyar dolar bozduracak. Rusların Avrupa Bankalarında el konulan 17 milyar dolarlık fonuyla 300 milyar euroluk varlığı kendi ülkeleri dışında yatırım yaparsa çözülecek. Para Türkiye’ye akacak” demişti.