Siirt'te 13 yaşındaki kıza cinsel istismar! Savcılık 'kimse görmedi' dedi iddialar iğrenç

SİİRT'te 13 yaşındaki kız çocuğu, akrabası iki kişinin cinsel istismarına maruz kaldığını iddia etti. Olayın savcılığa taşınmasıyla ifadesi alınan akrabalardan 65 yaşındaki şahıs suçlamaları reddetti. 13 yaşındaki kız çocuğunu "Zorla öptü, vücuduma dokundu" dese de savcılık çelişkili ifadeler gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

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Siirt'te 13 yaşındaki B.Ş., 65 ve 35 yaşındaki iki kişinin cinsel istismarına maruz kaldığını belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Zorla öptü, vücuduna dokundu

Sözcü'nün haberine göre, 13 yaşındaki B.Ş. ifadesinde, yaz aylarında 65 yaşındaki akrabası Hüseyin T.’nin evine yemek götürmek için gittiğini ve burada Hüseyin T.’nin kendisini zorla öperek vücuduna dokunduğunu söyledi.

"Annene babana söyleme..."

B.Ş., Hüseyin T.’nin kendisini tehdit ettiğini de dile getirdi:

“Ben korkudan dolayı kaçmaya çalışmadım. Bir yandan kolumdan tutuyordu. Bana dokunurken ‘annene babana söyleme yoksa seni öldürürler’ dedi. Bana dokunmayı bıraktıktan sonra ‘'hadi eve git' diyerek beni oradan gönderdi. Ben eve gittikten sonra kimseye bir şey anlatmadım.”

B.Ş.'nin ifadesine göre bu tacizler birkaç defa daha yaşandı. Şikayetin ardından ise Hüseyin T., eve gelerek kendisine ‘Şerefsiz, adi köpek. Nasıl böyle bir şeyler yaparsın' gibi hakaretlerde bulundu.

Suçlamaları reddetti: Beni babası gibi görüp sarılır

Hüseyin T. ise şöyle savunma yaptı: “B. ile aramız çok iyiydi. Beni babaları gibi görüp sarılır. Bazen de yanağımdan öperdi. Kesinlikle art niyetli bir davranışım hiç olmadı. B.’den büyük 3 kızı daha vardır. Ben cinsel yönden böyle bir davranışa girmiş olsam diğer kızların da benden şikayetçi olması gerekir. İddialarını kesinlikle kabul etmiyorum.”

"Çok korkuyorum"

B.Ş.'nin kuzeni ve kardeşi de olayla ilgili bilgi sahibiydi. Kuzeni, B.Ş.'ye “Sende bir şeyler var ne oldu anlat bana” dedikten sonra B.Ş. kendisine “Çok korkuyorum. Anlatırsam eğer babamın kulağına gider. Hüseyin T. beni taciz ediyor” diye yanıt verdi.

Aynı şekilde Abdulhamit Ş. hakkında da cinsel istismardan soruşturma bulunuyordu.

Savcılığın cevabı: Destekleyecek bilgi yok, kimse görmedi

Savcılık, B.Ş.'nin söylediklerini destekleyecek bilgi olmadığını, gören kimsenin olmadığını, iki dosyada da alınan ifadelerde çelişkili beyanlar olduğunu belirterek kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Savcılık, kararında B.Ş.'nin ifadelerinin itibar edilebilir nitelikte olmadığının altı çizildi. B.Ş. hala korktuğunu ve tehditlerden dolayı sokağa dahi çıkamadığını söylüyor.

Kaynak: Sözcü