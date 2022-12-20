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Gökyüzünde gizemli cisim! Hatay'da kameraya takılmıştı: Ne olduğu ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Gökyüzünde gizemli cisim! Hatay'da kameraya takılmıştı: Ne olduğu ortaya çıktı

HATAY İskenderun'da akşam saatlerinde görüntülenen gizemli cismin ne olduğu merak uyandırmıştı. Görüntüleri izleyen bazı uzmanlar gökyüzünde görülen cismin ne olduğuna yönelik ilk yorumu yaptı.

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İskenderun sahilinde dün akşam görüntülenen paraşütçüyü andıran cismin bulunabilmesi için sahil güvenlik ekipleri araştırma yaptı. Balıkçı teknelerine telsiz anonsu geçilen araştırma çalışmaları sabah saatlerinde sonlandırıldı.

Polis ekipleri karadan, Sahil Güvenlik ekiplerinin ise denizden yaptığı araştırmalarda gökyüzünde denize doğru alçalan cisme ulaşılamadı.

Yüksek ihtimalle...

Polisten alınan bilgiye göre, eldeki görüntülerin uzmanlar tarafından da incelendiği ve yüksek ihtimalle dilek feneri olabileceği düşünülüyor.

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