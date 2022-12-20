Dünyayı bekleyen 5 felaket var! Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri tüyler ürpertti
Geçmişte yaptığı kehanetleriyle sürekli gündeme gelen Baba Vanga 2023 için neler demiş olabilir? Bulgar kahinin kehanetlerinde 2023 yılında dünyayı bekleyen 5 tehlikeye yer verdiği söyleniyor. İşte Baba Vanga'ya göre 2023'de yaşanabilecek olaylar...
11 Eylül saldırısı, Obama'nın başkan seçilmesi ve hatta koronavirüs salgınını kehanetleri ile bildiği iddia edilen Bulgar Kahin Baba Vanga kehanetleriyle yıl sonuna doğru bir kez daha gündeme geldi.
Balkanlar’ın Nostradamus’u olarak bilinen Baba Vanga'nın 2023 yılı için yaptığı 5 tahmin bugün dünya basınında da sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasına girdi.
Bundan 25 yıl önce, 1996 yılında 84 yaşındayken hayatını kaybeden Baba Vanga'nın kehanetlerinden geriye hiçbir yazılı metin kalmadı ancak insanlar 5079'a kadar her yıl için tahminler bırakan Bulgar kahinin öngörülerini takip etmeye devam ediyor.
2022'de deprem ve afetlerin artacağını söylemişti
Deprem ve afetlerin artacağını, içme suyu ve gıda maddelerinde kıtlık yaşayacağını öngören Baba Vanga 2023 yılı için de çok iç açıcı bir tablo çizmedi.