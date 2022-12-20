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Dünyayı bekleyen 5 felaket var! Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri tüyler ürpertti

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Dünyayı bekleyen 5 felaket var! Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri tüyler ürpertti

Geçmişte yaptığı kehanetleriyle sürekli gündeme gelen Baba Vanga 2023 için neler demiş olabilir? Bulgar kahinin kehanetlerinde 2023 yılında dünyayı bekleyen 5 tehlikeye yer verdiği söyleniyor. İşte Baba Vanga'ya göre 2023'de yaşanabilecek olaylar...

Dünyayı bekleyen 5 felaket var! Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri tüyler ürpertti

11 Eylül saldırısı, Obama'nın başkan seçilmesi ve hatta koronavirüs salgınını kehanetleri ile bildiği iddia edilen Bulgar Kahin Baba Vanga kehanetleriyle yıl sonuna doğru bir kez daha gündeme geldi.

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Dünyayı bekleyen 5 felaket var! Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri tüyler ürpertti

Balkanlar’ın Nostradamus’u olarak bilinen Baba Vanga'nın 2023 yılı için yaptığı 5 tahmin bugün dünya basınında da sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasına girdi.

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Dünyayı bekleyen 5 felaket var! Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri tüyler ürpertti

Bundan 25 yıl önce, 1996 yılında 84 yaşındayken hayatını kaybeden Baba Vanga'nın kehanetlerinden geriye hiçbir yazılı metin kalmadı ancak insanlar 5079'a kadar her yıl için tahminler bırakan Bulgar kahinin öngörülerini takip etmeye devam ediyor.

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Dünyayı bekleyen 5 felaket var! Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri tüyler ürpertti

2022'de deprem ve afetlerin artacağını söylemişti

Deprem ve afetlerin artacağını, içme suyu ve gıda maddelerinde kıtlık yaşayacağını öngören Baba Vanga 2023 yılı için de çok iç açıcı bir tablo çizmedi.

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