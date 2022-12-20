Mansur Yavaş duyurdu! 60 bin ilkokul öğrencisine 1 öğün yemek verilecek...

ANKARA Büyükşehir belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Ocak ayından itibaren sosyal yardım alan ailelerin ilk etapta 14 bin toplamda 60 bin ilkokul öğrencisi çocuğuna bir öğün yemek yardımı yapacaklarını duyurdu.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan flaş açıklama. Yavaş, Ocak ayından itibaren sosyal yardım alan ailelerin ilk etapta 14 bin, toplamda 60 bin ilköğretimde okuyan evladına Başkent Kart aracılığıyla günlük öğün desteğine başlayacaklarını duyurdu. Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Ocak ayından itibaren sosyal yardım alan ailelerimizin ilk etapta 14 bin, toplamda 60 bin ilköğretimde okuyan evladına Başkent Kart aracılığıyla günlük öğün desteğine başlıyoruz. Yalnızca eğitimde değil yaşamda da fırsat eşitliği gerekiyor. Çocuklarımız için biz hep buradayız."