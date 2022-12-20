Bugün açıklanacak denen Asgari ücret son dakikası! Türk-İŞ asgari ücret 9 bin lira olsun deyip terketti

TÜRKİYE 2023 yılı asgari ücretine kilitlenmişken son dakika haberler arka arkaya geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı saat 14:00'te başladı ve saat 16:45'te sona erdi. Toplantı sonrası Türk-İş Başkanı Ergün Atalay son dakika bombasını patlattı. Daha önce 7 bin 785 lira asgari ücret isteyen Türk-iş 9 bin lira istiyoruz diyerek sürpriz yaptı. Türk-iş'in bu son dakika manevrası ile asgari ücrete istediği zam yüzde 60'tan fazla oldu.Bugün asgari ücret açıklanacak mı sorusu da netleşti.

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TÜRKİYE 2023 yılı asgari ücreti kaç lira olacak sorusuna kilitlendi. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücret toplantısından son dakika haberler arka arkaya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki toplantı saat 16.45'te biterken son dakika sürprizleri yaşandı.

Türk-İş'ten son dakika resti

Asgari ücret toplantısından bugün herkes bir rakam beklerken, Türk-İş rest çekti. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Bizim teklifimiz asgari ücretin 9 bin TL olması yönünde. Kabul ederlerse imzalarız, değilse imzalamayız" dedi. Ergün Atalay, Külliye'de asgari ücret açıklamasının da olmayacağını söyledi.

Türk-İş daha önce kırmızı çizgimiz deyip 7.785 lira net asgari ücret istemişti. Türk-İŞ'in son dakikada bu ücret talebini 9 bin liraya çıkarması sürpriz oldu. Türk İş'in asgari ücret için net 9 bin lira istemesi yüzde 60'tan fazla zam anlamına geliyor. 9 bin lira asgari ücret kabul olursa işverene maliyeti 12.800 liranın üstüne çıkacak.

Asgari ücret bugün açıklanacak mı?

Bugün asgari ücretin açıklanacağına dair haberler vardı. Hatta Beştepe'de asgari ücret açıklaması için hazırlıklar da yapıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısından uzlaşma çıkmayınca asgari ücretin açıklanması 4. toplantıya haliyle de önümüzdeki haftaya kaldı. Bugün asgari ücret açıklaması olmayacak.

Beştepe'deki tüm hazırlıklar iptal

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, “Bana sürekli bir mesaj geliyor; Külliye'de bir hazırlık olduğunu söylüyorlar, inşallah öyledir. Bir an önce bitsin, biz de işimize gücümüze bakalım.” demişti.

Asgari ücret komisyonunda Türk-İş son dakika sürprizi yapınca Beştepe'deki toplantı planları da iptal edildi. Asgari ücret 4. toplantıya kaldı.

Asgari ücreti yüzde 45 zam gelirse!

Masada konuşulan asgari ücret zammı senaryolarının ilkine göre net asgari ücret 8 bin liraya çıkarılacak. Net olarak yüzde 45 artırılan asgari ücret brüt 9 bin 412 liraya çıkıyor ve işverene maliyeti de 11 bin 59 lira oluyor.

Asgari ücrete yüzde 50 zam gelirse...

İkinci senaryo yüzde 50 artışla 8 bin 250 liraya yükseltilmesi. Brüt ücret 9 bin 706 liraya çıkıyor ve işverene maliyeti 11 bin 404 lira oluyor.

Asgari ücrete yüzde 55 zam gelirse...

Üçüncü senaryo asgari ücretin yüzde 55'lik artış ile 8 bin 500 lira seviyesine ulaşması. Bu durumda brüt ücret 10 bin liraya, işverene maliyeti ise 11 bin 750 liraya yükseliyor.

Asgari ücrete yüzde 60 zam gelirse...

Son senaryo ise net asgari ücretin yüzde 60 artışla 8 bin 750 liraya çıkarılması. Bu durumda brüt ücret 10 bin 294 liraya, işverene maliyet ise 12 bin 95 liraya denk geliyor.