Bugün asgari ücret açıklanır mı komisyon toplantısı ne zaman? 2023 Asgari ücretinde 9 bin TL krizi

TÜRKİYE 2023 asgari ücreti için açıklanacak rakamı bekliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4 saat süren üçüncü toplantısı 9 bin lira krizi ile bitti. Türk-İş, "Teklifimiz 9 bin TL. Altındaki rakama imza atmayız" deyip masayı terk etti. Dün açıklanması beklenen asgari ücret bu sebeple açıklanamadı. Bugün asgari ücret komisyonu toplanabilir ancak henüz resmi bir açıklama yok. Peki Türk-İş imza atmazsa asgari ücret kaç TL olacak? Asgari ücret zammını kim belirleyecek?

Abone ol

TÜRKİYE 2023 yılı asgari ücreti için gözünü komisyona dikti. 7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren 2023 asgari ücret zammı pazarlıkları tıkandı. Dün üçüncüsü gerçekleşen ve asgari ücret zammının açıklanması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda görüşmeler 9 bin TL teklifinde düğümlendi. Komisyonda işçileri temsil eden Türk- İş’in Başkanı Ergün Atalay, “Asgari ücret teklifimiz 9 bin TL oldu, altındaki rakam olursa masada olmayız” resti çekti.

Bugün açıklanır dendi herşey iptal oldu

20 Aralık salı günü yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 3. toplantısında asgari ücretin açıklanmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Hatta asgari ücretin açıklanması için Beştepe'de hazırlık da yapılmıştı. Türk - İŞ 9 bin lira resti çekip masadan kalkınca tüm planlar altüst oldu.

Asgari ücrette 4. toplantı ne zaman? Bugün asgari ücret açıklanır mı?

Dün 9 bin TL asgari ücret kriziyle biten toplantıdan sonra 4. toplantı için saat ve tarih verilmemişti. Gelen haberler Asgari Ücreti Tespit Komisyonu'nun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın çağrısıyla her an toplanabileceği yönünde. Komisyon toplantısı gerçekleştiği taktirde de bugün asgari ücretin açıklanma ihtimali var.

Komisyon anlaşamazsa ne olacak?

Daha önce asgari ücret krizi çıktığında Cumhurbaşkanı devreye girmiş ve uzlaşma çıkmıştı. Asgari ücret tespit komisyonunun 4. toplantısında taraflar anlaşamadığı taktirde kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vermesi bekleniyor.

Dün 9 bin TL krizi sonrası neler oldu?

Asgari Ücret komisyonunun 3. toplantısında son dakika krizini Türk-iş çıkardı. Daha önce 7 bin 785 lira asgari ücret isteyen Türk-iş, toplantı masasında 9 bin TL istiyoruz bombasını patlattı. Bu son dakika sürprizi ile komisyonda kriz çıktı. Masada anlaşma sağlanamayınca Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Bakanı Burak Akkol bakanlığa çağrıldı. Toplantı sürerken Türk-İş Başkanı Atalay, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in odasında bir araya geldi.

Patronlar 9 bin TL'ye uzak

Buradaki görüşmeden de uzlaşı çıkmadı. Türk-İş Başkanı Atalay 9.000 TL talebini dile getirdi. Bakan Bilgin'in odasında da anlaşma olmayınca tekrar telefon trafiği başladı. Karar son toplantıya kalırken, işveren tarafının 9 bin TL teklife imza atması beklenmiyor.

ASGARİ ÜCRET 9 BİN LİRA OLURSA... Türk-İş'in istediği net 9 bin lira asgari ücret teklifi kabul edilirse Temmuz ara zammının üstüne yüzde 64 oranında rekor bir zam yapılması anlamına geliyor. 2022 Ocak ayına göre ise 2023 asgari ücreti yüzde 112 zamlanmış olacak. Net asgari ücret 9 bin olursa brüt asgari ücret 11 bin lira civarına çıkacak.

Asgari ücreti yüzde 45 zam gelirse!

Masada konuşulan asgari ücret zammı senaryolarının ilkine göre net asgari ücret 8 bin liraya çıkarılacak. Net olarak yüzde 45 artırılan asgari ücret brüt 9 bin 412 liraya çıkıyor ve işverene maliyeti de 11 bin 59 lira oluyor.

Asgari ücrete yüzde 50 zam gelirse...

İkinci senaryo yüzde 50 artışla 8 bin 250 liraya yükseltilmesi. Brüt ücret 9 bin 706 liraya çıkıyor ve işverene maliyeti 11 bin 404 lira oluyor.

Asgari ücrete yüzde 55 zam gelirse...

Üçüncü senaryo asgari ücretin yüzde 55'lik artış ile 8 bin 500 lira seviyesine ulaşması. Bu durumda brüt ücret 10 bin liraya, işverene maliyeti ise 11 bin 750 liraya yükseliyor.

Asgari ücrete yüzde 60 zam gelirse...

Son senaryo ise net asgari ücretin yüzde 60 artışla 8 bin 750 liraya çıkarılması. Bu durumda brüt ücret 10 bin 294 liraya, işverene maliyet ise 12 bin 95 liraya denk geliyor.