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2023 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi kaç lira oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MTV'de yüzde 50 indirim imzası

2023 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi kaç lira oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MTV'de yüzde 50 indirim imzası

2023 yılı motorlu taşıt vergilerine yüzde 122,9 zam gelecekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yetkisini kullandı ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2023 yılında yüzde 61.5 olarak uygulanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın indirim yetkisi ile belirlenen MTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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TÜRKİYE rekor enflasyonla 2022 yılını noktalamaya hazırlanırken 2023 yılı için gelecek kallavi zamlar endişe yaratıyordu. Bu zamlardan biri de Motorlu Taşıt Vergisi için olacaktı. 2023 yılı için MTV yüzde 122,9 olarak uygulanacaktı. 

Cumhurbaşkanı indirim yetkisini kullandı

2023 yılı Motorlu Taşıt vergi ve haçlara uygulanacak yüzde 122,9 yeniden değerleme oranı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan indirim yetkisini kullandı. Bu indirimle 2023 yılı MTV oranı yüzde 50 indirildi. Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 2023 yılı için vergi, harç ve cezalarda uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 61,5 olarak duyuruldu. 

2023 yılı MTV zammı hangi araç kaç lira ödeyecek? 

1 Ocak 2023 yılı itibariyle Motorlu Taşıt vergileri yüzde 61,5 zamlanacak. Hangi araç için ne kadar vergi ödenecek kalem kalem hesaplandı. Aşağıdaki habere tıklayarak ödeyeceğiniz vergiyi öğrenebilirsiniz. 

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