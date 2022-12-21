Özel sektör çalışanlarına ne kadar zam yapılacak? Yüzde 60 olur mu?

2023 yılının asgari ücretini belirlemek için bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 3. toplantısından da sonuç çıkmadı. Gözler nihai karar için önümüzdeki haftaya çevrildi. Peki özel sektör çalışanlarına ne kadar zam yapılacak?

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2023 yılının asgari ücretini belirlemek için bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 3. toplantısından da sonuç çıkmadı. Türk-İş’in teklifi 9 bin lira olurken, işçi ve işverenlerin asgari ücret hesaplamaları arasındaki fark bin liranın altında kaldı. Peki yüzde 64 zamla birlikte asgari ücret 9 bin liraya ulaşırsa, özel sektörde asgari ücretin üzerinde maaş alanların durumu ne olacak? İşte detaylar...

Edinilen bilgiye göre Türk-İş heyeti, toplantı masasına, daha önce kararlaştırılan 9 bin liralık rakamla oturdu. Toplantı devam ederken, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gelerek Bakan Bilgin ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu üyeleriyle ayrı ayrı görüştü. Ancak, 9 bin liralık bir teklifle bakanlığa gelen Türk-İş heyetiyle, resmi bir açıklama yapmasa da 8 bin 250-8 bin 500 arasındaki bir rakamı asgari ücret için sınır olarak gören TİSK heyetiyle anlaşma sağlanamadı.

Bunun üzerine Türk-İş’in müzakere heyeti toplantıdan ayrıldı. TİSK heyeti ise komisyondaki bakanlık yetkilileriyle bir süre daha görüştü.

Özek sektörde asgari ücretin üzerinde maaş alanların durumu ne olacak?

Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:

'Asgari ücret artışı en çok onları etkileyecek"

"Asgari ücret düzeyinin çok fazla artması asgari ücretten ziyade komşu ücret yani ortanca ücreti yok edecek. asgari ücretin hemen üzerinde maaş alanlar bir nevi asgari ücretli olacak. İşverenlerin de bir maliyet hesabı var. Toplamda işverenlerin yüzde 80'i 100 kişi ve altında işçi çalıştırıyor. Bu artış en fazla onları etkileyecek.

"9 bin TL rakamının olmayacağını düşünüyorum"

Makul bir artış olsaydı ki dönem ortasında yüzde 30 artış olduğunda işverenler aynı oranda maaş artışı yapmaya çalıştı. Daha belirli olmamakla birlikte ben 9 bin TL rakamının olmayacağını düşünüyorum.

"8 bin 750 TL ortaya çıkıyor"

Burada 8 bin 750 TL ortaya çıkıyor. 8 bin lira ile 8 bin 250 TL arasındaki rakamlar enflasyonu oluşturmayacak rakamlardı. Bunun üzerindeki rakamlar sosyal refah payı ile oluşturulabilirdi.

9 bin lira ve üzeri rakamın gerçekleşebileceğini ihtimal vermiyorum. Nihai karar burada Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun. İşçi kesimi masaya oturmazsa devlet ve işveren tarafı geride kaldı. Makul bir oranda anlaşılabileceklerdir.

TÜRK İŞ Başkanı'nın masadan ayrılmasının çalışanlar açısından handikapları var. Asgari ücretin yüksek belirlenmesi işsizliğe ve kayıt dışılığa yol açabilecek. herkesin asgari ücretli çalışmasına yol açacaktır.

İşten çıkarmalar olabilir

Geçen sene kayıt dışı işsizliğin olmamasına rağmen bu sene buna yol açabilecektir. Avrupa'daki resesyondan dolayı işverenlerimiz ciddi talep yetersizliği ile karşı karşıya olduklarından dolayı işten çıkarmalar olabilecektir.

Devlet adamı kimliği ile burada karar verilmesi ve popülist yaklaşımlardan kaçınılması gerekmektedir. TÜRK İŞ Başkanı masada olsaydı gelir vergisinin düzenlenmesi, sendikaların yasalaşmasıyla ilgili 2 önemli konu vardı. Bunlarda mutabakata varılabilecekti.

9 bin TL ve üzeri olması için de işveren tarafının ikna edilmesi gerekiyor. Burada asgari ücret destekleri ve erken ödeme indirimlerinin ciddi şekilde artırılması gerekiyor. Daha önce devlet asgari ücret kadar kısımdan gelir vergisinden vazgeçmişti. Asgari ücret bir sonraki toplantıya kaldı. hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Sonraki toplantı ne zaman?

Eğer oy birliği ile yapılacaksa bu hafta olur, olmazsa gelecek haftaya kalır düşüncesindeyim."