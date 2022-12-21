Sokakta yalnız yürüyen kadınlara dehşeti yaşattı! Meğer hepsine...
KARAMAN'da sokakta yalnız gördüğü kadınların başına odunla vurarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı. Saldırganın uzun zamandır psikolojik tedavi gördüğü belirlendi.Abone ol
Son 3 ay içinde özellikle akşam ve sabah erken saatlerde yüzü kapalı bir kişi tarafından başlarına sert cisimle vurularak yaralanan kadın sayısının artması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Saldırıların gerçekleştiği bölgelerdeki yaklaşık 2 bin dakikalık güvenlik kamerası görüntüleri inceleyen ekipler tarafından 7’ye yakın kadına, aynı kişinin saldırdığı tespit edildi.
Polis ekipleri, saldırganın kent merkezinde oturan fabrika işçisi A.T. (33), olduğunu saplayarak gözaltına aldı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tedavi görüyormuş
Uzun zamandır psikolojik tedavi gördüğü belirlenen A.T’nin saldırıyı yaptıktan sonra otomobiliyle olay yerinde kaçarak izini kaybettirdiği öğrenildi.