Sinop'ta kuru yük gemisinde korkutan yangın! Gemi kaptanı kayıp, çok sayıda yaralı var

Sinop açıklarında kuru yük gemisinde henüz nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. İlk gelen bilgilere göre gemide bulunan 13 kişi yaralandı ve yaralı mürettebat teknelerle Sinop Limanı'na getirildi. Öte yandan Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada "17 kişinin yaralandığının bilgisi paylaşılırken, gemi kaptanının ise hayatını kaybettiği değerlendirilmektedir" denildi. Yangın sırasında denize atladığı düşünülen kayıp kaptan için arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. İşte detaylar...

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Sinop açıklarında kuru yük gemesinde yangın çıktı. Yangın sonucu 13 kişi yaralanırken, yaralı mürettebat teknelerle Sinop Limanı'na getirildi.

Bozburun mevkisi açıklarında kuru yük gemisinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına Deniz Polisi ile Sahil Güvenlik ekiplerince müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, saat 20.30 sıralarında Sinop açıklarında Bata isimli kuru yük gemisinde yangın çıktı. Civardaki gemilere telsiz kanalıyla yapılan yardım çağrısına balıkçı teknesi yanıt vererek yardıma koştu.

Yangında yaralanan ve dumandan etkilenenler ise Sinop Limanı'na getirilerek hastaneye kaldırıldı.

Sinop Valiliğinden ilk açıklama

Sinop Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "20 Aralık 2022 tarihinde saat 20.30 sıralarında Sinop'ta denizin 3 mil açıklarında Malta bayraklı Bata isimli yük gemisinde (130 metre boyunda, 17 mürettebatın mevcut olduğu değerlendirilmektedir.) yangın meydana geldiği bilgisi alınmıştır. Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı helikopter, Sinop 72'nci Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Sinop Liman Başkanlığı koordinesinde balıkçı gemileri ile birlikte yangına müdahale edilmiştir. Gemide (17) mürettebat olduğu bilgisi alınmış olup, olaya ilk müdahale eden ekipler tarafından (1)'i ağır yaralı, (3)'ü hafif yaralı olmak üzere (13) gemi mürettebatı kurtarılmıştır. Gemi Kaptanının hayatını kaybettiği değerlendirilmektedir. Yangın geminin kamaralar (yaşam alanı) bölümünde halen devam etmekte olup, geriye kalan (3) mürettebatı kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir" denildi.

Valilik yaralılarla ilgili son durumu paylaştı

Sinop Valiliği, kent açıklarında kuru yük gemisinde meydana gelen yangında yaralananlardan 3'ünün Samsun'a, 3'ünün de Ankara'ya sevk edildiğini bildirdi.

"Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı helikopter, Sinop 72. Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Sinop Liman Başkanlığı koordinesinde balıkçı gemileri ile yangına anında müdahale edilmiştir. Yapılan müdahale sonucunda 16 gemi mürettebatı kurtarılarak ambulanslarla hastaneye sevkleri sağlanmıştır. Hastaneye sevk edilen 16 yaralıdan 4'ü yoğun bakım ünitesinde, 6'sı serviste tedavi edilmekte olup, 3 yaralı Samsun, 3 yaralı ise Ankara'ya sevk edilmiştir."

Kayıp mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor

Açıklamada, kayıp olduğu değerlendirilen Mısır uyruklu bir mürettebatı arama kurtarma çalışmalarının olumsuz hava şartlarında aralıksız sürdürüldüğü kaydedildi.

Kimlikleri belirlendi

Öte yandan gemi personelinin bir kısmının kimlikleri belirlendi. Kurtarma çalışmalarından sonra Sinop'taki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ve 3 yaralı ise Ankara'ya sevk edildi.

Çoğu Mısır uyruklu personelden 13'ünün isimleri şu şekilde:

Hüsam Sabit (Kaptan), Rida Ferhat (33), Muhammed Osman (39), Ante Hamidi (36), Vahid Muhammed (36), İmad Harraz (45), Ussame Elbi (41), Eşref Muhammed (44), Halit Imamı (33), Hamid Hassan (50), İlam Abdal ile Ukrayna uyruklu Alexander Krostov (35) ve Gürcistan uyruklu Davud Bratasvili (38).

"Birinin bacağının dizinden aşağısı kopmuştu"

Kurtarma çalışmalarına destek veren balıkçılardan Ömer Canik ise yangının büyük ihtimalle geminin arka kısmından çıktığını belirterek, "Personelden birinin bacağının dizinden aşağısı kopmuştu. Çok zor durumdalardı. Arkadaşımız tehlikeleri göze alarak gemiye atladı. Ayağı kopan arkadaşa yardımcı olduk. Vinçle aldık. Merdivenden inecek durumu yoktu." diye konuştu.

Kayıp kaptan denize atlamış!

Kaptanın kaybolduğunu öğrendiklerini aktaran Canik, "Denize atlamış olduğu söyleniyor. Gemi içten içe yanmaya devam ediyordu. Ara ara yangın fazlalaşıyordu. Rüzgar nedeniyle sağa sola gidiyor. Mürettebat gemide kalsaydı dumandan zehirleneceklerdi." ifadesini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu: Geçmiş olsun

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sinop açıklarında Panama bayraklı gemide meydana gelen yangına ekiplerimiz hızlıca müdahale etmektedir. Tüm kazazedelere geçmiş olsun diliyorum." ifadelerini kullandı.