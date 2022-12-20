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Senegal Cumhurbaşkanı Sall Türkiye'ye geliyor!

Senegal Cumhurbaşkanı Sall Türkiye'ye geliyor!

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Türkiye’ye gelecek.

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İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada “Senegal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Macky Sall, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 21 Aralık 2022 tarihinde ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Bu vesileyle, Türkiye ve Senegal arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerin gündeminde, ikili münasebetlerin yanısıra, güncel bölgesel ve küresel meseleler de yer alacaktır” ifadeleri kullanıldı.

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