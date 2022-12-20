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Zonguldak'taki patlamadan acı haber geldi! Hidrojen tankı patlamıştI

Zonguldak'taki patlamadan acı haber geldi! Hidrojen tankı patlamıştI

Zonguldak'ta dün bir fabrikada hidrojen tankı patlamıştı. Feci olayda yaralanan ve tedavi altına alınan işçi hayatını kaybetti

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde demir çelik fabrikasındaki hidrojen tankında temizlik esnasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan 2 işçiden biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

 Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren demir çelik fabrikasında dün, hidrojen tankında temizlik yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan patlamada yaralanan işçilerden Ercan Yılmaz (38), tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayda yaralanan diğer işçi Mesut A. ise Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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