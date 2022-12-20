Çağlar Söyüncü'nün yeni adresi! İspanyol devine gidiyor

Leicester City ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı belli oluyor. Milli futbolcu için İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Çağlar, Atletico Madrid ile anlaşmaya vardı.

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Premier Lig'de Leicester City'de forma giyen Çağlar için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol basınından Marca'nın haberine göre; Çağlar, Atletico Madrid ile anlaşmaya vardı.

İki takım arasında uzlaşma sağlanırsa transfer ufak bir ücret karşılığı devre arasında gerçekleşecek. Ancak uzlaşma sağlanamazsa Çağlar Söyüncü sezon sonu Diego Simeone'nin takımına katılacak.

Çağlar Söyüncü'nün, deneyimli olmasının yanı sıra, Leicester City ile sözleşmesinin de sezon sonunda bitecek olması nedeniyle bonservis bedeli olmadığı ve Atletico Madrid için oldukça uygun bir transfer olacağı aktarılıyor.