Antalyaspor Manisa FK maçı geniş özeti ve golleri

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Antalyaspor, Manisa FK'yı 1-0 mağlup ederek adını son 16 Turu'na yazdırmaya hak kazandı.

Abone ol

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur karşılaşmasında Antalyaspor ile Manisa FK karşı karşıya geldi.

Süper Lig ekibi ve 1. Lig ekibinin kozlarını paylaştığı mücadelede ilk yarı golsüz tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Antalyaspor üst üste ataklar yaparak Manisa FK kalesinde gol aradı. 77. dakika Antalyaspor'un kazandığı penaltı sonrası Amerikalı golcü Haji Wright topun başına geçti ve attığı gol sonrası takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Antalyaspor aldığı 1-0'lık galibiyetle adını son 16 Turu'na yazdırdı.

Maçtan dakikalar

7. dakikada ceza sahasında Kudriashov’un hatasında topu önünde bulan Selim Ilgaz, müsait pozisyonda topu auta attı.

28. dakikada Anıl Koç’un ceza alanı dışından sert şutu kalecide kaldı.

55. dakikada kazanılan serbest vuruşta Hakan Özmert’in ceza sahası içine gönderdiği ortada Kudriashov’un kafası az farkla üstten auta çıktı.

74. dakikada Fernando’nun uzun pasında ceza alanı içinde topla buluşan Haji Wright, savunma oyuncusu Ayberk Karapo tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi.

76. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Haji Wright penaltıyı gole çevirdi. 1-0