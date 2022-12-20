BIST 5.419
DOLAR 18,66
EURO 19,84
ALTIN 1.089,45
HABER /  SPOR

Antalyaspor Manisa FK maçı geniş özeti ve golleri

Antalyaspor Manisa FK maçı geniş özeti ve golleri

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Antalyaspor, Manisa FK'yı 1-0 mağlup ederek adını son 16 Turu'na yazdırmaya hak kazandı.

Abone ol

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur karşılaşmasında Antalyaspor ile Manisa FK karşı karşıya geldi.

Süper Lig ekibi ve 1. Lig ekibinin kozlarını paylaştığı mücadelede ilk yarı golsüz tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Antalyaspor üst üste ataklar yaparak Manisa FK kalesinde gol aradı. 77. dakika Antalyaspor'un kazandığı penaltı sonrası Amerikalı golcü Haji Wright topun başına geçti ve attığı gol sonrası takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Antalyaspor aldığı 1-0'lık galibiyetle adını son 16 Turu'na yazdırdı.

Maçtan dakikalar
7. dakikada ceza sahasında Kudriashov’un hatasında topu önünde bulan Selim Ilgaz, müsait pozisyonda topu auta attı.
28. dakikada Anıl Koç’un ceza alanı dışından sert şutu kalecide kaldı.
55. dakikada kazanılan serbest vuruşta Hakan Özmert’in ceza sahası içine gönderdiği ortada Kudriashov’un kafası az farkla üstten auta çıktı.

74. dakikada Fernando’nun uzun pasında ceza alanı içinde topla buluşan Haji Wright, savunma oyuncusu Ayberk Karapo tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi.
76. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Haji Wright penaltıyı gole çevirdi. 1-0

ÖNCEKİ HABERLER
Ukrayna'da mahsur kalmışlardı! Türkiye'nin kargo uçakları yurda dönüyor
Ukrayna'da mahsur kalmışlardı! Türkiye'nin kargo uçakları yurda dönüyor
Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sona erdi! Kararlar açıklandı: Seri üretime geçiliyor!
Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sona erdi! Kararlar açıklandı: Seri üretime geçiliyor!
Çağlar Söyüncü'nün yeni adresi! İspanyol devine gidiyor
Çağlar Söyüncü'nün yeni adresi! İspanyol devine gidiyor
4 gündür haber yok! Arife Gökçe nerede?
4 gündür haber yok! Arife Gökçe nerede?
Eski Sovyet yönetiminin sürgün ve idam ettiği 173 Özbek aydın mahkeme kararıyla aklandı
Eski Sovyet yönetiminin sürgün ve idam ettiği 173 Özbek aydın mahkeme kararıyla aklandı
Bugün açıklanacak denen Asgari ücret son dakikası! Türk-İŞ asgari ücret 9 bin lira olsun deyip terketti
Bugün açıklanacak denen Asgari ücret son dakikası! Türk-İŞ asgari ücret 9 bin lira olsun deyip terketti
Kilis'te yeni doğan bebeğini öldüren kadın 8 yıl sonra yakalandı
Kilis'te yeni doğan bebeğini öldüren kadın 8 yıl sonra yakalandı
Bugün asgari ücret açıklanacak mı? Beştepe'de herşey iptal son dakika haberi geldi
Bugün asgari ücret açıklanacak mı? Beştepe'de herşey iptal son dakika haberi geldi
Zonguldak'taki patlamadan acı haber geldi! Hidrojen tankı patlamıştı
Zonguldak'taki patlamadan acı haber geldi! Hidrojen tankı patlamıştı
Sulama kanalında boğulan çocuğun kimliği belli oldu
Sulama kanalında boğulan çocuğun kimliği belli oldu
Mansur Yavaş duyurdu! 60 bin ilkokul öğrencisine 1 öğün yemek verilecek...
Mansur Yavaş duyurdu! 60 bin ilkokul öğrencisine 1 öğün yemek verilecek...
Altından daha çok kazandırdı 5 ayda fiyatı yüzde 353 arttı
Altından daha çok kazandırdı 5 ayda fiyatı yüzde 353 arttı