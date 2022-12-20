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Borsa İstanbul günü rekorlarla tamamladı! Tüm zamanların en yüksek seviyesi

Borsa İstanbul günü rekorlarla tamamladı! Tüm zamanların en yüksek seviyesi

Borsa İstanbul, 20 Aralık işlem gününü rekorlarla tamamladı. Günü, önceki kapanışa göre 27,11 puan yükselerek tamamlayan Borsa İstanbul, 5.419,02 puandan kapandı. Borsa İstanbul, gördüğü en yüksek seviye rekorunu ise 5.445,92 puana taşıyarak rekor tazeledi.

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Borsa İstanbul, günü çifte rekorla tamamladı. Önceki kapanışa göre 0,50 puan yükselen Borsa İstanbul, tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Aynı zamanda gördüğü en yüksek seviyeyi 5.445,92 puana taşıyan Borsa İstanbul'da gün içindeki toplam işlem hacmi 137,4 milyar lira olarak kaydedildi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,50 kazançla 5.419,02 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 5.445,92 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 27,11 puan artarken, toplam işlem hacmi 137,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 4,63 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,93 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,98 ile madencilik, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında merkez bankalarının sıkılaşma adımları ve güçlenen resesyon endişeleriyle negatif bir seyir izlendiğini, Noel tatili öncesi pozisyon kapatmak isteyen yatırımcı işlemlerinin etkisiyle oynaklığın artabileceğini söyledi.

Yurt içi piyasaların pozitif ayrışmaya devam ettiğini aktaran analistler, yukarı yönlü eğilimin sürmesi beklense de artan kar realizasyonu olasılığı karşısında temkinli olunması gerektiğini belirtti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak cari denge, tüketici güven endeksi, 2. el konut satışlarının öne çıkacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.430 ve 5.500 seviyelerinin direnç, 5.350 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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