Jorge Jesus'tan Trabzonspor derbisi açıklaması! "Zor bir karşılaşma olacak"

Fenerbahçe ile İstanbulspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 3-1 kazanan sarı-lacivertliler son 16 turuna yükseldi. Kanarya'da teknik direktör Jorge Jesus karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Galibiyeti değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, hafta sonu oynanacak Trabzonspor derbisiyle ilgili konuştu.

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Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda karşılaştığı İstanbulspor'u 3-1 yenerek bir üst tura yükselirken Jorge Jesus değerlendirmelerde bulundu.

"3 gol attık ama 5-6 da olabilirdi"

İstanbulspor karşısında çok fazla pozisyon ürettiklerini söyleyen Portekizli teknik adam, "Takımımız bugün almış olduğu galibiyetle birlikte, 5 haftalık arayı nasıl değerlendirdiğini gösterdi. Bu verilen arada bazı hazırlık maçları oynamıştık, kaliteli oyunlar oynamıştık. 3 gol attık ama 5-6 da olabilirdi. Çok fazla pozisyon ürettik. Takımımız özgüvenli, savunmamız sağlam. İstediklerimizi sahaya yansıtmayı başardık." dedi.

"Zor bir maç olacak"

Ligde oynanacak Trabzonspor'un maçının zor olacağını ancak liderliği kaybetmek istemediklerini kaydeden Jesus, "Trabzonspor ile zor bir maç olacak. Bunu rakipten bağımsız söylüyorum. Türkiye'de oynanan her maç zor. Türkiye Ligi, çok dengeli bir lig. Liderliğimizi korumak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde kaybettiğimiz maçlar olabilir. Bu ligde şampiyon olacak kapasitemiz var, biliyoruz. Bizim gibi 4-5 takım daha var. Maç maç bakıyoruz." diye konuştu.

Her takımın maç içinde düşüşleri ve yükselişleri olabileceğini ifade eden Jesus, "Hiçbir teknik direktör, takımının seviyesini yeterli görmez. Her zaman daha iyisini ister. Spesifik bir seviye belirtmek doğru olmaz. Maç içinde bazen iyi oynarsınız, bazen istediklerinizi yapamazsınız. Takımıma bakınca, maçların çoğu bölümünde iyi Futbol oynuyor." dedi.