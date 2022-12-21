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ABD basını tarih vererek duyurdu! Zelenskiy savaş sonrası ilk kez Ukrayna'dan ayrılıyor!

ABD basını tarih vererek duyurdu! Zelenskiy savaş sonrası ilk kez Ukrayna'dan ayrılıyor!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, ülkesindeki savaşın başlangıcından bu yana ilk yurt dışı ziyaretini 21 Aralık Çarşamba günü ABD'ye gerçekleştireceği duyuruldu.

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ABD basınında yer alan bilgilere göre, Zelenskiy'nin yarın ABD Kongresi'nin ortak oturumuna katılmak üzere Washington'a gelmesi ve ABD Başkanı Joe Biden ile de Beyaz Saray'da görüşmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili Anadolu Ajansına (AA) konuşan kaynaklar ise ziyaretin teyit edilmediğini ve güvenlik koşullarına bağlı olacağını söyledi.

Öte yandan, Beyaz Saray'ın yarın Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımın içeriğini duyurması bekleniyordu. Bu yardımların Patriot hava savunma sistemlerini kapsayıp kapsamayacağı ise merak konusuydu.

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