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Ne İstanbul ne İzmir! Bu kentte ev kalmadı kimse bulamıyor

Ne İstanbul ne İzmir! Bu kentte ev kalmadı kimse bulamıyor

Türkiye'de son dönemde kiralık ve satılık ev fiyatlarında artış yaşanıyor. Kira artış oranlarına göre ilk sırada Antalya, ikinci sırada Trabzon yer aldı. Trabzon'da vatandaşlar kiralık ve satılık ev bulamamaktan şikayetçi durumda. Kentte 2 bin TL'lik bir dairenin fiyatının şuan 6 bin TL olduğu belirtildi.

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Türkiye'de kiralık ve satılık ev fiyatlarında yaşanan artıştan vatandaşlar şikayetçi durumda. Kira artış oranlarında ilk sırada Antalya, ikinci sırada Trabzon yer aldı. Özellikle Körfez ülkelerinin büyük ilgi gösterdiği Trabzon'da kira fiyatları inanılmaz rakamlara ulaştı.

Kiralara yüzde 200 zam 

Trabzon'un ünü sınırları aştı, özellikle Körfez ülkelerinden talep patlaması olunca kiralık daireler kapanın elinde kaldı. Türkiye'de ev kira artış oranları belli oldu. İlk üçte İstanbul, Ankara ve İzmir yer almıyor. Zam şampiyonu Antalya olurken ikinci sırada Trabzon yer aldı. Kentte son dönemde kiralara yüzde 200 zam geldi. 2 bin TL'lik dairelerin fiyatı 6 bin TL'yi buldu. Artık Trabzon'da Trabzonlular ev bulmakta zorlanıyorlar. Kentin bazı bölgelerinde ise sezonluk ev verildiği belirtildi.

Satılık daire fiyatları da arttı

TÜİK verilerine göre yabancılar bu yılın ilk 10 ayında kentten 818 konut aldı. Bu yüzden sadece kiralar değil, daire fiyatları da katlandı.

"Biz kiracı olduk"

Show Haber'in haberine göre bir vatandaş "Biz olduk kiracı, Araplar oldu ev sahibi" derken bir başka vatandaş evlendirdiği oğluna 4 bin TL'ye zor ev bulduğunu evin şuan ki kira fiyatının ise 9 bin TL olduğunu aktardı.

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