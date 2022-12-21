BIST 5.419
DOLAR 18,66
EURO 19,81
ALTIN 1.088,22
HABER /  DÜNYA

Uçağa binen fenomene uyurken şok! Polis olaya müdahale etti: Şuradaki adam...

Uçağa binen fenomene uyurken şok! Polis olaya müdahale etti: Şuradaki adam...

Genç bir sosyal medya fenomeni, uçakta yolculuk sırasında uyuyunca olanlar oldu. Görevliler, uçaktaki yolculardan birinin, uyuyan fenomenin fotoğraflarını çektiğini fark etti. Uçak piste iner inmez gözaltına alınan yolcu çektiği fotoğrafları WhatsApp'tan da paylaşmış...

Abone ol

Instagram üzerinde sağlık ve fitness gibi konularda paylaşımlar yapan ve 641 binden fazla takipçisi olan Anna Clara Rios isimli bir kadın Sao Paulo’dan Belo Horizonte’ye uçarken yaşadığı kabus anları anlattı.

14 Aralık’ta tarifeli uçakla seyahat eden genç kadın yolculuk sırasında uyuduğunu ve daha sonra kabin görevlileri tarafından uyandırıldığını söyledi.

Kabin memuru uyandırıp söyledi

Kendisini uyandıran kabin memurunun, “Şuradaki adam siz uyurken sizin fotoğrafınızı çekti” demesiyle neye uğradığını şaşırdı.

"İç çamaşırımı görmek için..."

Mini etek giyen kadın yaşadığı şoku takipçileriyle paylaştı. Genç kadın, “Bana adamın benim fotoğraflarımı çektiğini ve iç çamaşırımı görmek için kamerasıyla zoom yaptığı söylendi. Adamın daha sonra benim fotoğrafımı WhatsApp’tan başkalarıyla da paylaştığını öğrendim” ifadesini kullandı.

Polis gözaltına aldı

Uçak piste iner inmez daha önceden bilgilendirilen yerel polis uçağa girip adamı gözaltına aldı. Sapık adamın polis tarafından götürüldüğü sırada ise yolculardan bir alkış tufanı koptu.

Fakat Anna Clara Rios, polis karakoluna gidip ifade verdiğini söylerken adamın ise bir süre sonra serbest kaldığını söyledi. Rios, “Ben orada adamın yaptığının çok yanlış olduğunu adamın yüzüne de söyledim. Ben onun annesi, eşi ya da kızı da olabilirdim” dedi.

Rios bu olayın peşini bırakmayacağını da belirtti.

Kaynak: Sözcü

ÖNCEKİ HABERLER
Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu sözleri olay oldu! Selvi sordu: Hangi mesajı verdi?
Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu sözleri olay oldu! Selvi sordu: Hangi mesajı verdi?
Bornoz ipiyle sır gibi ölüm! Ardından 112 ses kaydı ortaya çıktı "Ne olur, eşim intihar etti"
Bornoz ipiyle sır gibi ölüm! Ardından 112 ses kaydı ortaya çıktı "Ne olur, eşim intihar etti"
Fatih Terim: Geri dönmeye hazırım
Fatih Terim: Geri dönmeye hazırım
AK Partili isim canlı yayında beklentim dedi rakam verdi! İşte asgari ücretin açıklanacağı tarih
AK Partili isim canlı yayında beklentim dedi rakam verdi! İşte asgari ücretin açıklanacağı tarih
Aile hekimi 'canımın derdine düştüm' dedi aile sağlığı merkezindeki dehşeti anlattı
Aile hekimi 'canımın derdine düştüm' dedi aile sağlığı merkezindeki dehşeti anlattı
EYT düzenlemesi için beklenmedik gelişme Meclis'te EYT görüşmelerinde konuşulan tarih
EYT düzenlemesi için beklenmedik gelişme Meclis'te EYT görüşmelerinde konuşulan tarih
Ne İstanbul ne İzmir! Bu kentte ev kalmadı kimse bulamıyor
Ne İstanbul ne İzmir! Bu kentte ev kalmadı kimse bulamıyor
Sokakta yalnız yürüyen kadınlara dehşeti yaşattı! Meğer hepsine...
Sokakta yalnız yürüyen kadınlara dehşeti yaşattı! Meğer hepsine...
Twitter'ın kirli sırları ortaya çıkmaya devam ediyor Pentagon hesapları
Twitter'ın kirli sırları ortaya çıkmaya devam ediyor Pentagon hesapları
Yemek kartları hangi alışverişlerde kullanılacak?
Yemek kartları hangi alışverişlerde kullanılacak?
Asgari ücret pazarlığında kriz! '9 bin TL olsun' deyince neler yaşandı? Türk-İş imza atmazsa ne olur?
Asgari ücret pazarlığında kriz! '9 bin TL olsun' deyince neler yaşandı? Türk-İş imza atmazsa ne olur?
Özgür Demirtaş, Belediye Başkanı'nı tehdit etti! 'Asgari ücret 10 bin TL olsa da işe yaramaz'
Özgür Demirtaş, Belediye Başkanı'nı tehdit etti! 'Asgari ücret 10 bin TL olsa da işe yaramaz'