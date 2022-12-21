Uçağa binen fenomene uyurken şok! Polis olaya müdahale etti: Şuradaki adam...

Genç bir sosyal medya fenomeni, uçakta yolculuk sırasında uyuyunca olanlar oldu. Görevliler, uçaktaki yolculardan birinin, uyuyan fenomenin fotoğraflarını çektiğini fark etti. Uçak piste iner inmez gözaltına alınan yolcu çektiği fotoğrafları WhatsApp'tan da paylaşmış...

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Instagram üzerinde sağlık ve fitness gibi konularda paylaşımlar yapan ve 641 binden fazla takipçisi olan Anna Clara Rios isimli bir kadın Sao Paulo’dan Belo Horizonte’ye uçarken yaşadığı kabus anları anlattı.

14 Aralık’ta tarifeli uçakla seyahat eden genç kadın yolculuk sırasında uyuduğunu ve daha sonra kabin görevlileri tarafından uyandırıldığını söyledi.

Kabin memuru uyandırıp söyledi

Kendisini uyandıran kabin memurunun, “Şuradaki adam siz uyurken sizin fotoğrafınızı çekti” demesiyle neye uğradığını şaşırdı.

"İç çamaşırımı görmek için..."

Mini etek giyen kadın yaşadığı şoku takipçileriyle paylaştı. Genç kadın, “Bana adamın benim fotoğraflarımı çektiğini ve iç çamaşırımı görmek için kamerasıyla zoom yaptığı söylendi. Adamın daha sonra benim fotoğrafımı WhatsApp’tan başkalarıyla da paylaştığını öğrendim” ifadesini kullandı.

Polis gözaltına aldı

Uçak piste iner inmez daha önceden bilgilendirilen yerel polis uçağa girip adamı gözaltına aldı. Sapık adamın polis tarafından götürüldüğü sırada ise yolculardan bir alkış tufanı koptu.

Fakat Anna Clara Rios, polis karakoluna gidip ifade verdiğini söylerken adamın ise bir süre sonra serbest kaldığını söyledi. Rios, “Ben orada adamın yaptığının çok yanlış olduğunu adamın yüzüne de söyledim. Ben onun annesi, eşi ya da kızı da olabilirdim” dedi.

Rios bu olayın peşini bırakmayacağını da belirtti.

Kaynak: Sözcü