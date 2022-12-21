Fatih Terim: Geri dönmeye hazırım

Fatih Terim, teknik direktörlüğe geri dönüp dönmeyeceğine dair soruya, "Sadece İtalya'ya değil, iyi bir teklif ve güzel proje olması halinde geri dönmeye hazırım" karşılığını verdi.

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Teknik direktör Fatih Terim, sadece İtalya'dan değil, iyi bir teklif ve güzel bir proje olması halinde kulübeye geri dönmeye hazır olduğunu belirtti.

Deneyimli teknik adam, İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun internet sitesinde yayınlanan röportajında, yıldız futbolculardan, İtalya Birinci Futbol Ligi'ne (Serie A) ve teknik direktörlük kariyerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'deki İtalyanlar arasında en iyi iş çıkaran teknik direktör

Arjantin'in yıldız futbolcusu Lionel Messi'yi öven Terim, "İlk sırada Messi geliyor, sonra Messi, sonra Messi ve diğerleri. (Diego Armando) Maradona çok büyük bir oyuncuydu, Ronaldo da çok güçlü ama Messi'yi beğeniyorum. İsterse sahada her şeyi yapabilir." dedi.

Terim, Türkiye'de çalışan İtalyan teknik direktörlerin sorulması üzerine, "Hepsi içinde en iyi iş çıkaran (Vincenzo) Montella ve böyle iyi iş çıkarmaya devam edecek. (Andrea) Pirlo ve (Francesco) Farioli'yi de beğeniyorum." yanıtını verdi.

"Şampiyonluk yarışında Napoli'yi tutuyor

Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti'nin bu sene takımıyla gösterdiği performanstan dolayı onun adına mutlu olduğunu ifade eden Terim, "O benim büyük dostum. Ona sevgim ve saygım var. Bu yıl çok güçlüler ve umuyorum ki sonuna kadar götürebilirler ve kazanırlar. Şampiyonluk mücadelesinde Napoli’yi tutuyorum. Floransa benim ikinci evim, Milan'da da çalıştım ama Napoli'yi destekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Terim, üç İtalyan takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yollarına devam ettiğini anımsatarak, "Bazıları, İstanbul'daki finale gelebilir. Umarım Spalletti ile Napoli gelir." dedi.

"Geri dönmeye hazırım"

Kulübeye geri dönme fikrine kapıyı kapatıp kapatmadığı sorulan Terim, "Bilmiyorum. Sadece İtalya'ya değil, iyi bir teklif ve güzel proje olması halinde (teknik direktörlüğe) geri dönmeye hazırım. Diğer şeyler beni ilgilendirmiyor." yanıtını verdi.