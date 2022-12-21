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7 bin kişiyi 140 milyon euro dolandırdı 3 yılda serbest kaldı kasadan 270 kilo altın çıktı

7 bin kişiyi 140 milyon euro dolandırdı 3 yılda serbest kaldı kasadan 270 kilo altın çıktı

Almanya'da PİM Gold isimli şirketin sahibi Mesut Pazarcı, vatandaşın düğün takılarını toplayıp, “Kasamda dursun faiz vereyim” dedi. Üç ton külçe altın sertifikası sattı, kasadan 270 kilo altın çıktı. 3 yılda serbest kaldı.

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Almanya'nın Frankfurt kenti yakınlarındaki Heusenstamm'da faaliyet gösteren PİM Gold isimli şirketin sahibi Mesut Pazarcı (51), 7 bin kişiyi 140 milyon euro dolandırdı.

Darmstadt Eyalet Mahkemesi, bu suça karşılık Pazarcı'yı 6 yıl 9 ay hapse mahkûm etti. 2019 yılı Eylül ayında tutuklanan Pazarcı, kararın açıklanmasının ardından serbest bırakıldı. Geriye kalan cezanın kararın kesinleşmesinin ardından uygulanacağı belirtildi.

Kesin karar çıkmadı

Sabah gazetesinin haberine göre mahkeme, Pazarcı'ya cezayı dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından kesti. Savcı, 7,5 yıl hapis cezası talebinde bulunmuştu. Mahkeme kesin kararını açıkladıktan sonra temyiz sürecine gidilme yolu da açık tutulacak.

90 duruşmada 200 tanık dinlendi

Hâkim, kararını açıklarken, "Yatırımcıların dolandırıldığına ikna olduk" dedi. Süreç, 2017'de eski çalışanın Pazarcı ile arasının bozulup şikâyetçi olmasıyla başlamıştı. 90 duruşmada 200'e yakın tanık dinlenmişti.

Mahkemeye göre, PİM Gold, 2016 yılından iflas bildirdiği Eylül 2019'a kadar büyük çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu kişilerden yüzde 3 ile 6 arasında faiz vaadi ile altın topladı.

Bu altınları kasasında saklayacağı vaadinde bulunan PİM Gold, iflas bildirdi. Şirketin bir diğer dolandırıcılık yöntemi ise külçe altınlar üzerinden oldu. Şirket, külçe altını sertifika karşılığında sattı.

3 tonluk sattı 270 kilo külçe altın çıktı

Toplanan para ve altın karşılığı şirketin kasasında 140 milyon euroya denk 3 ton altın olması gerekiyordu, ancak baskında yaklaşık 270 kilo külçe altın ile 180 kilo müşterilerden toplanan altın bulundu.

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