Kadınlara aylık 30 bin lira maaş! Hesaba 6 günde 2 milyon lira yattı çete lideri PKK'lı çıktı

Edinilen bilgiye göre, sahte internet siteleri ve online satış aracılığı ile Türkiye genelinde nitelikli araç ve ev kiralamak, ürün satmak için kurulan sahte internet sitesi üzerinden yaklaşık bin vatandaşı 50 milyon lira dolandıran çete çökertildi. Polis ekipleri, internette kurdukları sahte bungalov ev ve kiralık araç siteleri kurduktan sonra Ankara’da lüks bir sitede açtıkları çağrı merkezinde çalışan kadınlara aylık 30 bin lira maaş verdiklerini de belirledi.