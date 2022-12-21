Kadınlara aylık 30 bin lira maaş! Hesaba 6 günde 2 milyon lira yattı çete lideri PKK'lı çıktı
Türkiye genelinde sahte internet siteleri açarak vatandaşları dolandıran çete, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü tarafından çökertildi. 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonrasında çete liderliğini, PKK terör örgütü üyeliği suçundan kaydı bulunan Ümit T.'nin yaptığı tespit edildi.
Edinilen bilgiye göre, sahte internet siteleri ve online satış aracılığı ile Türkiye genelinde nitelikli araç ve ev kiralamak, ürün satmak için kurulan sahte internet sitesi üzerinden yaklaşık bin vatandaşı 50 milyon lira dolandıran çete çökertildi. Polis ekipleri, internette kurdukları sahte bungalov ev ve kiralık araç siteleri kurduktan sonra Ankara’da lüks bir sitede açtıkları çağrı merkezinde çalışan kadınlara aylık 30 bin lira maaş verdiklerini de belirledi.
PKK'dan kaydı bulunan şüpheli Mersin'de 8 milyona villa yaptırdı
Suç örgütü liderliği yapan ve PKK terör örgütü üyeliğinden de kaydı bulunan Şiyar kod adlı Ümit T.'nin, Mersin'de 8 milyona villa yaptırdığını da belirleyen polis ekipleri, 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonrasında 3 ilde operasyon düzenleyerek 24 şüpheliyi gözaltına aldı.
Araç kiralamak isterken dolandırılan vatandaşın şikayetiyle başladı
Nevşehir'de Kapadokya gezisi yapmak isteyen bir vatandaş internet üzerinden araç kiralaması yaparken dolandırıldığını fark eden bir vatandaşın şikayeti ile çalışmalara başlayan Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri paranın gönderildiği hesabın izini sürdü.
Sahte siteler kurdular
Polis, şüphelinin hesabına 6 günde 2 milyonu aşkın para girişi olduğunu belirledi. 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonrasında çete liderliğini, PKK terör örgütü üyeliği suçundan kaydı bulunan Ümit T.'nin yaptığı tespit edildi. Zanlıların, araç ve bungalov ev kiralama şirketi adı altında sahte siteler kurduğu, yabancı uyruklu kişiler üzerine aldıkları çok sayıda GSM hattıyla siteleri arayan vatandaşları dolandırdığı anlaşıldı.