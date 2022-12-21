50 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi

Türkiye genelinde sahte internet siteleri açarak vatandaşları dolandıran çete, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü tarafından çökertildi. Çete üyeleri dolandırdıkları paralar ile lüks içinde yaşadı, sosyal medyadan paylaşım yaptı

Edinilen bilgiye göre, sahte internet siteleri ve online satış aracılığı ile Türkiye genelinde nitelikli araç ve ev kiralamak, ürün satmak için kurulan sahte internet sitesi üzerinden yaklaşık bin vatandaşı 50 milyon lira dolandıran çete çökertildi.

Polis ekipleri, internette kurdukları sahte bungalov ev ve kiralık araç siteleri kurduktan sonra Ankara’da lüks bir sitede açtıkları çağrı merkezinde çalışan kadınlara aylık 30 bin lira maaş verdiklerini de belirledi.

Suç örgütü liderliği yapan ve PKK terör örgütü üyeliğinden de kaydı bulunan Şiyar kod adlı Ümit T.'nin, Mersin'de 8 milyona villa yaptırdığını da belirleyen polis ekipleri, 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonrasında 3 ilde operasyon düzenleyerek 24 şüpheliyi gözaltına aldı.

Nevşehir'de Kapadokya gezisi yapmak isteyen bir vatandaş internet üzerinden araç kiralaması yaparken dolandırıldığını fark eden bir vatandaşın şikayeti ile çalışmalara başlayan Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri paranın gönderildiği hesabın izini sürdü.

Polis, şüphelinin hesabına 6 günde 2 milyonu aşkın para girişi olduğunu belirledi. 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonrasında çete liderliğini, PKK terör örgütü üyeliği suçundan kaydı bulunan Ümit T.'nin yaptığı tespit edildi. Zanlıların, araç ve bungalov ev kiralama şirketi adı altında sahte siteler kurduğu, yabancı uyruklu kişiler üzerine aldıkları çok sayıda GSM hattıyla siteleri arayan vatandaşları dolandırdığı anlaşıldı.

Çete üyeleri arasındaki A.K.'nin ise Ankara'da ünlü bir sanatçının konserinde locada 50 bin lira karşılığında yer ayırtmak istediği, yer olmaması durumunda ücretin 2 katını vererek locayı aldığı da edinilen bilgiler arasında.

Çete lideri Ümit T.'nin ise 2.2 milyon liralık aracını satarak 5.5 milyonluk araç için pazarlık yaptığı tespit edildi. Çağrı merkezinde çalışan kadınlar ile birlikte Ankara'da gece hayatında haftalık 350 bin lira para harcadığı ve çete üyelerinin Ankara ve Mersin'de aylık kirası toplamda 100 bin lira olan sitelerde yaşadıkları belirlendi.

Gözaltına alınan şahısların üzerlerinden 105 bin lira para, çok sayıda ziynet eşyası, uyuşturucu madde, 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda fişek, çok sayıda cep telefonu ve sim kart, değişik bankalara ait banka ve kredi kartları ile birlikte dijital materyaller ele geçirildi.

Hatay, Mersin ve Ankara’da yapılan operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheli şahıs bugün Nevşehir Emniyet Müdürlüğüne getirilerek sorgularına başlandı.