Cübbeli Ahmet Hoca: 'Millet eşcinsel olsun diye İblis kendini düzdürdü'

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, eşcinsellikle ilgili bomba bir çıkış yaptı. Şeytanın insanları eşcinsel yapmak için insan kılığına girip kendini düzdürdüğünü anlatan Cübbeli Ahmet Hoca, toplumun da daha sonra İblis'ten gördüğü şeyi fakirleri cezalandırmak için kullandığını ve böylece eşcinselliğin yayıldığını söyledi.

Cübbeli Ahmet Hoca'dan eşcinselliğin çıkışıyla ilgili çok konuşulacak iddia geldi. Cübbeli Ahmet Hoca, Lalegül TV'nin Twitter hesabından "İblis niçin kendini düzdürdü?" başlığıyla yayınlanan videoda, eşcinselliği büyük şeytanın yani "iblis"in başlattığını anlattı.

BİP yapacak bir şey yok burada

Lut kavmine kadar dünyada eşcinselliğin olmadığını anlatan Cübbeli Ahmet Hoca, "İblis (büyük şeytan) yeter ki bu millet eşcinsel olsun diye kendini düzdürdü. 'Bip' yapacak bir şey yok burada. İblis yeter ki millet eşcinsel olsun diye herkese kendini düzdürdü." iddiasında bulundu.

Fakirleri cezalandırmak için...

Cübbeli Hoca, o toplumda İblis'ten gördükleri şeyin ilk olarak fakirlere yönelik cezalandırma amacıyla yaygınlaşmaya başladığını anlattı.