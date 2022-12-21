Ekrem İmamoğlu'nun içki içtiği görüntüler! 28 Şubat'ın gizli çekimleri hortladı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir restoranda yemek yediği görüntüler "içki içiyor" diye servis edildi. Kemal Öztürk'ün yaptığı 28 Şubat benzetmesi olay oldu...

Yeni Şafak gazetesi muhabiri Taha Hüseyin Karagöz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir restoranda yemek yerken içki içtiğini iddia ettiği bir video paylaştı. O paylaşıma sosyal medyadan tepki yağarken, Habertürk yazarı Kemal Öztürk'ün 28 Şubat göndermeli tepkisi olay oldu.

Ekrem İmamoğlu'nun bir restoranda yemek yediğini gösteren ve gizlice çekilmiş görüntüleri Yeni Şafak muhabiri Karagöz tarafından ‘Rabbi yessir’ notuyla paylaşıldı. Bazı kullanıcılar, "İmamoğlu hem Kur'an okuyor hem de içki içiyor" diyerek İmamoğlu'na yüklendi.

28 Şubat gibi bir rezillik!

Sosyal medyada bu paylaşım tepki çekerken, Habertürk gazetesi yazarı ve Anadolu Ajansı'nın eski Genel Müdürü Kemal Öztürk'ten 28 Şubat benzetmesi geldi. "28 Şubatta camilerde, tekkelerde gizlice zikir videoları çekilirdi. Sonra 'şeriatçı bunlar' diye yayın yaparlardı" diyen Kemal Öztürk, şöyle devam etti:

"Şimdi de restoranlarda Ekrem İmamoğlu’nun yemek yerken videosunu gizlice çekip 'içki içiyor' diye yayın yapıyorlar. Arada ne fark var? İkisi de rezillik!"