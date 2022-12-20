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Müge Anlı izleyicisi şaşkına döndü! Filtre çalışmadı Müge'nin gözaltı torbaları ortaya çıktı

ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran Müge Anlı programında bilinmeyen bir gerçek tesadüfen ortaya çıktı. Ünlü televizyoncunun yayınlarda filtre kullandığını fark eden izleyiciler büyük şaşkınlık yaşadı. Filtre bir an devre dışı kalınca Müge Anlı, daha önce hiç görülmeyen şekliyle ekrana yansıdı.

ATV ekranlarının önemli yüzü Müge Anlı, dün 49'uncu yaşını kutlamıştı. Yıllardır ekranlarda birçok faili meçhul cinayete ışık tutan Müge Anlı programında izleyicisine bu kez fena yakalandı. 

Müge Anlı'nın programda kendisini çeken kamerada filtre kullanıldığı ortaya çıktı.

Kameranın bir anlık sallanmasıyla filtre kalkınca ünlü televizyoncunun gözaltı torbaları gün yüzüne çıktı. O anlarda adeta Müge Anlı gitti yerine başka biri geldi... Filtre kısa süre sonra tekrar devreye girdi. Müge Anlı daha önce sosyal medyada filtre kullanarak fotoğraf paylaşanları ağır eleştirmişti. 

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