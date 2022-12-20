BIST 5.419
DOLAR 18,65
EURO 19,80
ALTIN 1.081,86
POLİTİKA

Mansur Yavaş duyurdu! 60 bin ilkokul öğrencisine 1 öğün yemek verilecek...

ANKARA Büyükşehir belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Ocak ayından itibaren sosyal yardım alan ailelerin ilk etapta 14 bin toplamda 60 bin ilkokul öğrencisi çocuğuna bir öğün yemek yardımı yapacaklarını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan flaş açıklama. Yavaş, Ocak ayından itibaren sosyal yardım alan ailelerin ilk etapta 14 bin, toplamda 60 bin ilköğretimde okuyan evladına Başkent Kart aracılığıyla günlük öğün desteğine başlayacaklarını duyurdu. Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Ocak ayından itibaren sosyal yardım alan ailelerimizin ilk etapta 14 bin, toplamda 60 bin ilköğretimde okuyan evladına Başkent Kart aracılığıyla günlük öğün desteğine başlıyoruz. Yalnızca eğitimde değil yaşamda da fırsat eşitliği gerekiyor. Çocuklarımız için biz hep buradayız."

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Müge Anlı 'aha yine dondu'! Ne zaman sıkışsa donan adam Ahmet Kızmaz'ın komik halleri
Müge Anlı 'aha yine dondu'! Ne zaman sıkışsa donan adam Ahmet Kızmaz'ın komik halleri
Cübbeli Ahmet Hoca: 'Millet eşcinsel olsun diye İblis kendini düzdürdü'
Cübbeli Ahmet Hoca: 'Millet eşcinsel olsun diye İblis kendini düzdürdü'
Ekrem İmamoğlu CHP grup toplantısına damga vurdu! Kemal Kılıçdaroğlu ile...
Ekrem İmamoğlu CHP grup toplantısına damga vurdu! Kemal Kılıçdaroğlu ile...
CHP grup Kemal Kılıçdaroğlu : Sen kimsin, Ekrem İmamoğlu kim? Sen Ekrem İmamoğlu'nun tırnağı olamazsın
CHP grup Kemal Kılıçdaroğlu : Sen kimsin, Ekrem İmamoğlu kim? Sen Ekrem İmamoğlu'nun tırnağı olamazsın
Müge Anlı gösterdi Eskişehir'de Nur Elif'in öldüğü 3 çocuğun işkence evi görüntüleri korkunç
Müge Anlı gösterdi Eskişehir'de Nur Elif'in öldüğü 3 çocuğun işkence evi görüntüleri korkunç
Devlet Bahçeli'nin bağışladığı arsa
Devlet Bahçeli'nin bağışladığı arsa
Laf attıkları kızı koruyan adamı arabanın içinde bıçakladılar dehşet anları görüntülendi
Laf attıkları kızı koruyan adamı arabanın içinde bıçakladılar dehşet anları görüntülendi
Hatay semalarında görenler şaştı kaldı: Gökyüzündeki esrarengiz cisim ne? Alarma geçildi
Hatay semalarında görenler şaştı kaldı: Gökyüzündeki esrarengiz cisim ne? Alarma geçildi
Can Ataklı'dan olay sözler! "CHP'nin içinde bir sürü geri zekalı var, ne b.k yerseniz yiyin"
Can Ataklı'dan olay sözler! "CHP'nin içinde bir sürü geri zekalı var, ne b.k yerseniz yiyin"
Hadise kalça dansı yaptı, sosyal medyadan paylaştı: 2023'e adım atıyorum
Hadise kalça dansı yaptı, sosyal medyadan paylaştı: 2023'e adım atıyorum
İstanbul'da kar yağışı başladı: Mevsimin ilk karı Silivri'ye düştü!
İstanbul'da kar yağışı başladı: Mevsimin ilk karı Silivri'ye düştü!
HDP'li Garo Paylan'dan polise skandal tehdit: Hesap vereceksin altı ay kaldı
HDP'li Garo Paylan'dan polise skandal tehdit: Hesap vereceksin altı ay kaldı