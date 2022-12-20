2023 asgari ücreti 9 bin lira olsun dedi Türk-İş Başkanı Ergün Atalay tüm planları bozdu

TÜRKİYE bugün asgari ücret açıklanacak diye beklerken TÜRK-İş son dakika manevrası ile tüm planları bozdu. Beştepe'de asgari ücret açıklaması için hazırlık bile yapılmıştı. Ancak 3. Asgari ücret komisyonunda Türk-iş 9 bin lira asgari ücret istiyoruz resti çekti. Türk-iş daha önce 7 bim 785 lira asgari ücrete tamam diyordu. Bu son dakika gelişmesi ile birlikte asgari ücretin bugün açıklanması da iptal oldu.

TÜRKİYE 2023 yılı asgari ücretine kilitlenmişken son dakika haberler arka arkaya geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı saat 14:00'te başladı ve saat 16:45'te sona erdi. Toplantı sonrası Türk-İş Başkanı Ergün Atalay son dakika bombasını patlattı. Daha önce 7 bin 785 lira asgari ücret isteyen Türk-iş 9 bin lira istiyoruz diyerek sürpriz yaptı.

Türk - İş yüzde 60'dan fazla zam istedi

Asgari ücret toplantısından bugün herkes bir rakam beklerken, Türk-İş rest çekti. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Bizim teklifimiz asgari ücretin 9 bin TL olması yönünde. Kabul ederlerse imzalarız, değilse imzalamayız" dedi. Ergün Atalay, Külliye'de asgari ücret açıklamasının da olmayacağını söyledi.

Türk-İş daha önce kırmızı çizgimiz deyip 7.785 lira net asgari ücret istemişti. Türk-İŞ'in son dakikada bu ücret talebini 9 bin liraya çıkarması sürpriz oldu. Türk İş'in asgari ücret için net 9 bin lira istemesi yüzde 60'tan fazla zam anlamına geliyor. 9 bin lira asgari ücret kabul olursa işverene maliyeti 12.800 liranın üstüne çıkacak.