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Rüştü Reçber TFF'den istifa etti! "Son 1 yıldır orada ne yaptığımı bilmiyordum"

Rüştü Reçber TFF'den istifa etti! "Son 1 yıldır orada ne yaptığımı bilmiyordum"

Rıdvan Dilmen ve Rüştü Reçber "Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi" etkinlikleri kapsamında söyleşiye katıldı. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleşen söyleşide Rıdvan Dilmen ve Rüştü Reçber kendilerine yöneltilen sorulara cevap verdi. Eski Mİlli kaleci “Son bir yıldır orada ne yaptığımı bilmiyordum” diyerek TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü görevinden istifa ettiğini duyurdu.

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Türk futbolunun efsane isimleri Rıdvan Dilmen ve Rüştü Reçber "Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi" etkinlikleri kapsamında söyleşiye katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleşen söyleşide Rıdvan Dilmen ve Rüştü Reçber kendilerine yöneltilen sorulara cevap verdi.

Rüştü Reçber, Türkiye Futbol Federasyonundaki, TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü görevinden ayrıldığını açıkladı.

 "Son 1 yıldır orada ne yaptığımı bilmiyordum"

Kariyerinden bahsederken "TFF'deki görevimden dün istifa ettim" diyen Reçber, "Son 1 yıldır orada ne yaptığımı bilmiyordum. Herhangi bir görev yoktu. Ayrılmamla ilgili kötü bir düşüncem yok. Ben TFF'de mümkün olduğunca hizmet etmeye çalıştım. Hizmet edemeyeceğinizi gördüğünüz zamamlar oluyor." ifadelerini kullandı.

"Altay Fenerbahçe'ye çok katkısı olan bir kaleci"
Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'la ilgili görüşleri sorulan Reçber, "Altay sorumluluk almayı seven, Fenerbahçe'ye çok katkısı olan bir kaleci. Genç yaşta kaptan oldu. Bu görevi de en iyi şekilde yerine getirdiğini görüyorum. Zaman zaman tepkiler oluyor, olacaktır da. Önemli olan bunları doğru şekilde algılayıp ilerlemesidir." cevabını verdi.

"Messi, Pele ve Maradona'nın yanına ismini yazdırdı"
Dünya Kupası'yla ilgili görüşlerini de dile getiren eski milli kaleci, "Favorim Brezilya'ydı. Messi eski takım arkadaşımdı, benim Barcelona dönemimde altyapıdan yeni gelmişti A takıma. Brezilya olmazsa Arjantin olsun istiyordum. Messi, Pele ve Maradona'nın yanına ismini yazdırdı. Dünya Kupası'nı alarak koleksiyonunu tamamladı." şeklinde konuştu.

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