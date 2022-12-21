BIST 5.472
DOLAR 18,66
EURO 19,85
ALTIN 1.089,37
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

WhatsApp’ta yeni özellik: Silinen mesajlar geri yüklenebilecek

WhatsApp’ta yeni özellik: Silinen mesajlar geri yüklenebilecek

WhatsApp yöneticisi Will Cathcart, uygulamada yanlışlıkla silinen mesajları geri almayı sağlayan yeni bir özellik getirdiklerini duyurdu.

Abone ol

Mesajlaşma uygulamasında gönderilen mesajlar iki farklı yöntemle siliniyor. Bunlardan birisi mesajı konuşmadaki tüm kişilerden silinebildiği “herkesten sil”; diğeri ise sadece mesajı atan kişinin ekranından silinebildiği “kendim için sil” özelliği.

Ancak kullanıcılar eğer mesajı yanlışlıkla “kendim için sil” özelliği ile silerse, mesajın konuşmadaki diğer kişilerden de silinmesini sağlamanın bir yolu yoktu.

Cathcart, yeni özellik ile bunu sağladıklarını söyledi.

Yeni özellikle beraber mesajı “kendim için sil” özelliği ile sildiğinizde ekranda beş saniye boyunca “geri al” seçeneği çıkacak. Bu butona basıldığında ise geri getirilen mesaj, istenirse daha sonra “herkes için” de silinebilecek.

Ancak mesaj “herkesten sil” özelliği ile silinmişse, o mesajı geri yüklemenin hâlâ bir yolu yok.

ÖNCEKİ HABERLER
Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda 25 proje için karar çıktı Kızılelma da var
Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda 25 proje için karar çıktı Kızılelma da var
DAP'tan Levent'te lüksün ötesini sağlıkla buluşturan evler
DAP'tan Levent'te lüksün ötesini sağlıkla buluşturan evler
Mide bulantısı şikayetiyle gitti! Bursa'da 14 yaşındaki kızın böbreğinden çıktı
Mide bulantısı şikayetiyle gitti! Bursa'da 14 yaşındaki kızın böbreğinden çıktı
Tarımsal girdi fiyat endeksi ekimde arttı
Tarımsal girdi fiyat endeksi ekimde arttı
Sağlık çalışanları promosyonu belli oldu kaç para alacaklar? Maaşa bakılmadan ödenecek promosyon
Sağlık çalışanları promosyonu belli oldu kaç para alacaklar? Maaşa bakılmadan ödenecek promosyon
Sınır hattında yakalanan DEAŞ'lı terörist Hatay'da tutuklandı
Sınır hattında yakalanan DEAŞ'lı terörist Hatay'da tutuklandı
Rüştü Reçber TFF'den istifa etti! "Son 1 yıldır orada ne yaptığımı bilmiyordum"
Rüştü Reçber TFF'den istifa etti! "Son 1 yıldır orada ne yaptığımı bilmiyordum"
17 yaşında akrabası tarafından tecavüze uğradı! Ses kayıtları iğrençliği ifşa etti
17 yaşında akrabası tarafından tecavüze uğradı! Ses kayıtları iğrençliği ifşa etti
2023 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi kaç lira oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MTV'de yüzde 50 indirim imzası
2023 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi kaç lira oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MTV'de yüzde 50 indirim imzası
Erdoğan duyurmuştu! Yıl sonuna kadar ücretsiz olacak
Erdoğan duyurmuştu! Yıl sonuna kadar ücretsiz olacak
7 bin kişiyi 140 milyon euro dolandırdı 3 yılda serbest kaldı kasadan 270 kilo altın çıktı
7 bin kişiyi 140 milyon euro dolandırdı 3 yılda serbest kaldı kasadan 270 kilo altın çıktı
Özel sektör çalışanlarına ne kadar zam yapılacak? Yüzde 60 olur mu?
Özel sektör çalışanlarına ne kadar zam yapılacak? Yüzde 60 olur mu?