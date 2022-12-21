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Tarımsal girdi fiyat endeksi ekimde arttı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tarımsal girdi fiyat endeksi ekimde arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), ekimde yıllık bazda yüzde 134,76, aylık yüzde 2,68 artış gösterdi. İşte TÜİK'in açıkladığı veriler...

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Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks ekimde aylık bazda yüzde 2,68, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 134,76 yükseldi.

Endeks, geçen yılın aralık ayıyla karşılaştırıldığında yüzde 97 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 105,81 arttı.

Ana gruplarda, geçen aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 2,34, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 5,43 artış gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre ise tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 100,96, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 140,04 yükseliş kayıtlara geçti.

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