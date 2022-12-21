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Bugün asgari ücret açıklanacak mı sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika haberi

Bugün asgari ücret açıklanacak mı sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika haberi

TÜRKİYE 2023 asgari ücretinden gelecek son dakika haberini bekliyor. Bugün asgari ücret açıklanır mı sorusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a soruldu. Erdoğan'dan gelen yanıt asgari ücretin belirlenmesi ve açıklanmasının yarına yani 22 Aralık 2022 perşembe gününe kaldığı yönünde.

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TÜRKİYE 7 milyon kişinin maaşını belirleyecek 2023 asgari ücretini bekliyor. 20 Aralık 2022 salı günü yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 9 bin lira krizi ile noktalanmıştı. Beştepe'de asgari ücretin açıklanması için yapılan tüm hazırlıklar da bu son dakika sürprizi ile iptal edilmişti.

Bugün asgari ücret açıklanır mı?

Asgari ücretle ilgili herkesin aklındaki 'bugün açıklanacak mı' sorusu Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a soruldu. Partisinin TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetelerin "Bugün asgari ücret açıklaması olur mu?" sorusuna, "Beklemeye devam" yanıtını verdi.

Asgari ücret yarın açıklanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücretle ilgili AK Parti grup toplantısında da son dakika açıklamalar yaptı. Erdoğan "Asgari ücret konusunu yarın bakanımla görüşmeleri yapmak sureti ile açıklayacağız.' Erdoğan şunları söyledi:
-Son dönemde ek göstermeden sözleşmelinin kadroya alınmasına kadar birçok konuyu gündemimizden çıkardık. Asgari ücretten emeklilik düzenlemesine kadar gündemimizdeki diğer başlıkları hal yoluna koyacağız. Asgari ücret konusunu yarın bakanımla görüşmeleri yapmak sureti ile açıklayacağız.

Asgari ücret 4. toplantısı ne zaman? 

Dün 9 bin TL asgari ücret kriziyle biten toplantıdan sonra 4. toplantı için saat ve tarih verilmemişti. Gelen haberler Asgari Ücreti Tespit Komisyonu'nun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın çağrısıyla her an toplanabileceği yönündeydi. Çalışma Bakanı Bilgin'den gelen son dakika açıklamasına göre komisyon toplantısı bugün yok. Bilgin Asgari ücret için 4. Toplantı konusunda "Henüz belli değil.. Görüşmeler devam ediyor, maalesef dün sonuç alınamadı" dedi. 

Komisyon anlaşamazsa ne olacak?

Daha önce asgari ücret krizi çıktığında Cumhurbaşkanı devreye girmiş ve uzlaşma çıkmıştı. Asgari ücret tespit komisyonunun 4. toplantısında taraflar anlaşamadığı taktirde kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vermesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET 9 BİN LİRA OLURSA... 

Türk-İş'in istediği net 9 bin lira asgari ücret teklifi kabul edilirse Temmuz ara zammının üstüne yüzde 64 oranında rekor bir zam yapılması anlamına geliyor. 2022 Ocak ayına göre ise 2023 asgari ücreti yüzde 112 zamlanmış olacak. Net asgari ücret 9 bin olursa brüt asgari ücret 11 bin lira civarına çıkacak. 

Asgari ücreti yüzde 45 zam gelirse!

Masada konuşulan asgari ücret zammı senaryolarının ilkine göre net asgari ücret 8 bin liraya çıkarılacak. Net olarak yüzde 45 artırılan asgari ücret brüt 9 bin 412 liraya çıkıyor ve işverene maliyeti de 11 bin 59 lira oluyor.

Asgari ücrete yüzde 50 zam gelirse...

İkinci senaryo yüzde 50 artışla 8 bin 250 liraya yükseltilmesi. Brüt ücret 9 bin 706 liraya çıkıyor ve işverene maliyeti 11 bin 404 lira oluyor.

Asgari ücrete yüzde 55 zam gelirse...

Üçüncü senaryo asgari ücretin yüzde 55'lik artış ile 8 bin 500 lira seviyesine ulaşması.  Bu durumda brüt ücret 10 bin liraya, işverene maliyeti ise 11 bin 750 liraya yükseliyor.

Asgari ücrete yüzde 60 zam gelirse...

Son senaryo ise net asgari ücretin yüzde 60 artışla 8 bin 750 liraya çıkarılması. Bu durumda brüt ücret 10 bin 294 liraya, işverene maliyet ise 12 bin 95 liraya denk geliyor.

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