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Necip Hablemitoğlu davasında flaş gelişme! Davaya terör mahkemesi bakacak...

Necip Hablemitoğlu davasında flaş gelişme! Davaya terör mahkemesi bakacak...

Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili Levent Göktaş'ın da sanıkları arasında olduğu dava ile ilgili flaş gelişme... Ağır ceza mahkemesinin yetkisizlik kararı kabul edildi, davaya terör mahkemesi bakacak...

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Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili aralarında FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen ile emekli Albay Levent Göktaş'ın da bulunduğu 10 kişi hakkında açılan davayla ilgili Ankara 36'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen görevsizlik kararı kabul edildi. Yargılama, terörle yetkili ağır ceza mahkemesinden yapılacak.

Ayrıntılar geliyor...

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