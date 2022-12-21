CHP lideri Kılıçdaroğlu, Finike'de konuştu: Onu emekli edeceğim, söz verdim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sel felaketinin yaşandığı Antalya'nın Finike ilçesinde ziyaretlerde bulundu. "Birileri kavga ediyor" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "Hiç endişe etmeyin onu emekli etmeye söz verdim. Emekli edeceğim. " dedi.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kumluca ilçesinin ardından selin zarara yol açtığı Finike'ye geçti. Esnafı ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileğini ileten Kılıçdaroğlu, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Ardından Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi'yi ziyaret eden Kılıçdaroğlu, kendisini belediye binası dışında bekleyenlere balkondan konuştu.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bu karanlık tabloyu kesinlikle kabul etmediği ve kesinlikle bunu aşacaklarını söyledi.

"Emekli etmeye söz verdim"

Bunu aşmanın yolunun vatandaşlardan alacağı destekten geçtiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Ülkemizde beraber yaşamak, kucaklaşmak istiyoruz. Kavga etmek istemiyoruz. Birileri kavga ediyor. Hiç endişe etmeyin onu emekli etmeye söz verdim. Emekli edeceğim. Hakkı, hukuku ve adaleti hiç unutmayın." dedi.