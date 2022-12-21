EYT düzenlemesi için beklenmedik gelişme Meclis'te EYT görüşmelerinde konuşulan tarih

‘EYT ne zaman açıklanacak’ sorusu herkesin dilinde. Meclis’in 27, 28, 29 Aralık’ta tatil olacağı öğrenilirken, EYT düzenlemesinin 2023’e sarkacağı kesinlik kazandı.

Abone ol

EYT son durum için milyonlarca vatandaş meraklı bekleyişini sürdürüyor. EYT yaş sınırı var mı, ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor soruları yanıt aramaya devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.

Ancak yılın bitmesine sadece 10 gün kala Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) beklenmeyen bir haber geldi. AK Parti, Meclis'in 27, 28, 29 Aralık günlerinde tatil olmasını önerdi.

3 Ocak 2023'te yasama faaliyetleri başlıyor

AK Parti'nin önerisi, MHP'li milletvekillerinin desteğiyle kabul edildi. Meclis'teki yasama faaliyetleri 3 Ocak 2023’te yeniden başlayacak.

Bu gelişme ile yıl sonuna kadar ‘masadan kaldırılması beklenen’ EYT düzenlemesinin 2023’e sarkabileceği ağırlık kazandı.